Über Norddeutschland hat ein Sturm dafür gesorgt, dass sich Zugreisende an diesem Mittwoch noch einmal auf Ausfälle und Verspätungen einstellen müssen. „Die Fernverkehrszüge zwischen Hannover und Bremen werden weitgehend ausfallen“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Auch auf der Strecke zwischen Hamburg und Hannover kann es eng werden. „Wir empfehlen, dass sich Fahrgäste vor Reiseantritt über ihre Verbindung informieren.“ Zumindest ist für den Mittwoch kein neuer Sturm vorhergesagt.

Aufräumarbeiten sorgen für Verzögerungen

Bevor der Bahnverkehr wieder geregelt laufen kann, müsse viel repariert werden. Durch den Wind wurden Oberleitungen zerstört, Äste und ganze Bäume stürzten auf Gleise und sogar ganze Dächer von Häusern müssen weggeräumt werden.

Der Bahn-Sprecher sagte, viele Züge und Bahnmitarbeiter seien durch die Probleme am Dienstagabend nicht dort angekommen, wo sie ihren Dienst am Morgen hätten antreten sollen. Das könne sich zum Betriebsstart auch auf Regionalverbindungen auswirken.

Passagiere nach Hannover gebracht

Durch den Sturm am Dienstagnachmittag, der bis in den Abend hinein andauerte, mussten zum Beispiel in Hannover etwa 200 Menschen in zwei Zügen übernachten. Aus einem ICE, der aus Chur in der Schweiz Richtung Hamburg unterwegs war, wurden 150 Fahrgäste in Busse gebracht und nach Hannover gefahren.

300 weitere Fahrgäste in dem Schnellzug warteten fast zweieinhalb Stunden im Zug, bis es weiterging. Um 1.35 Uhr am Mittwochmorgen setzte der ICE sich erst wieder in Bewegung.

Große Probleme zwischen Hamburg und Hannover

Die Strecke zwischen Hannover und Bremen war zum Teil gesperrt, der Zugverkehr zwischen Hamburg und Bremen wurde über eine Güterzugstrecke umgeleitet. Auch zwischen Hamburg und Hannover gab es mehrere Stunden lang Probleme, weil die Oberleitung beschädigt wurde.

Der ein oder andere Bahn-Kunde hatte wenig Verständnis dafür, dass es bei einem Sturm auch mal zu Problemen kommen kann – und ließ bei Twitter Dampf ab.

Urlauber mit Hubschrauber gerettet

Nicht nur auf den Schienen hat der Sturm für Probleme gesorgt. Auf der Insel Norderney mussten vier Urlauber und ein Kleinkind von einem Hubschrauber in Sicherheit gebracht werden. Sie wurden vom Wasser eingeschlossen, kletterten auf eine Düne und setzten einen Notruf ab, teilte die Feuerwehr mit.

Laut Deutschem Wetterdienst ist der Höhepunkt des Sturms seit gestern Abend durch, der Wind habe sich in der Nacht deutlich abgeschwächt. Tagsüber werde es im Binnenland zwar noch einmal etwas windiger, aber nicht mehr so stark wie am Dienstag.