Gute Laune auf seiner Reise: Antonio de la Rosa auf dem Pazifik Antonio de la Rosa

Nach seinen eigenen Angaben ist der Spanier Antonio de la Rosa der erste Mensch, der einen Teil des Pazifiks nur auf einem Stand Up Paddling Board überquert hat. Nach 76 Tagen auf offener See ist er am Wochenende im Waikiki Yacht Club in Honolulu auf Hawaii angekommen, berichtet Hawaii News Now. Losgepaddelt war de la Rosa am 9. Juni im San Francisco in Kalifornien.

Board war eine Sonderanfertigung

Das Stand Up Paddeling Board, das de la Rosa für seine Reise benutzt hat, war allerdings kein handelsübliches Board: Die „Ocean Defender“ ist mit einer kleinen Kajüte ausgestattet, Stauraum, Solar-Paneelen für Strom, um Funk, GPS und Laptop zu betreiben. Außerdem an Bord: Eine Entsalzungsanlage, um Trinkwasser herzustellen.

Das 7,30 Meter lange Gefährt wiegt etwa 700 Kilo. De la Rosa hat es aber nur mithilfe des Windes, der Strömung und Muskelkraft bewegt. Einen Motor habe er nicht gehabt – seine Arme seien der Motor gewesen. Mit denen paddelte er immerhin mehr als 4.000 Kilometer.

Hurrikan bringt Paddler vom Kurs ab

De la Rosa ging davon aus, dass er die Strecke in 70 Tagen schafft. Weil die Ausläufer von Hurrikan „Flossie“ ihn vom Kurs abgebracht haben, brauchte er letztendlich 76 Tage. Die Strömung habe ihn immer weiter nach Norden getrieben, er habe ständig den Kurs korrigieren müssen, sagte der 50-Jährige nach seiner Ankunft in Hawaii. Das sei aber kein Problem gewesen: „Ich hatte Vorräte für 90 Tage dabei“.

Viel Müll auf dem Pazifik

Allerdings gab es neben den Hurrikan-Auswirkungen noch einen anderen unschönen Punkt auf der Reise. Er habe Unmengen an Müll auf dem Ozean treiben sehen: es sei viel Plastik im Wasser geschwommen, dazu Fischernetze und weggeworfene Leinen. Trotzdem sei die Aussicht auf dem Pazifik atemberaubend gewesen.

Abenteurer hat schon den Atlantik überquert

Die Überquerung des Pazifik war nicht der erste Kraftakt des 50-Jährigen. Vor seiner Reise von San Francisco nach Honolulu ist er auch schon über den Atlantik gerudert. Möglich, dass es nicht die letzte Abenteuerreise des Spaniers war: „Jedes Jahr denke ich: Okay. Was mache ich nächstes Jahr? Ich liebe diese Art von Leben“, sagt de la Rosa.