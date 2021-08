A5 bei Weiterstadt: Auto fährt in Zapfsäule, Tankstelle gerät in Brand

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Whatsapp teilen

auf E-Mail teilen

Eine Tankstelle an der A5 bei Weiterstadt ist völlig verwüstet. Am Montagmorgen fuhr ein Auto in eine der Zapfsäulen, daraufhin brach ein Feuer aus. Die Person am Steuer des Unfallwagens starb.