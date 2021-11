A5 bei Muggensturm: Schrecklicher Unfall mit zwei Toten AUTOR/IN Ferdinand Vögele auf Facebook teilen

Ein totes Ehepaar und vier Verletzte – das ist die traurige Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der A5 bei Muggensturm. Vorausgegangen war wohl ein Auffahrunfall. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es zuerst zwischen zwei Autos zu einem Auffahrunfall. Um kurz vor 7 Uhr am Morgen kollidierten zwei Pkw zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Nord und Karlsruhe-Süd. Warum, ist noch unklar. Ein Unfallwagen blieb auf der linken Fahrbahnseite liegen. Unfall auf A5: Frau stirbt in den Flammen Wenige Minuten später fuhr ein 70-Jähriger in den ungesicherten Wagen. Sein Auto soll sofort gebrannt haben. Der Mann wurde beim Aufprall aus dem Auto geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Auch seine 65-jährige Ehefrau konnte aus dem brennenden Fahrzeug nicht mehr befreit werden. Zuletzt fuhr ein weiteres Auto mit zwei Insassen auf den brennenden Wagen auf. Insgesamt verletzten sich vier Personen leicht bis mittelschwer. Stundenlanger Stau bei Muggensturm Die Feuerwehr aus Rastatt war mit insgesamt 37 Kräften vor Ort, die Rettungsdienste mit 15 Personen und drei Rettungswagenbesatzungen und weiteren drei Notarztfahrzeugen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Strecke Richtung Karlsruhe war bis in den Nachmittag hinein gesperrt.

