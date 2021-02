Bier war schon im alten Ägypten eine Sache von Leben und Tod: Wer starb, erhielt ein paar Amphoren davon mit ins Grab – Pharaonen erst recht. Die Brauerei, die jetzt gefunden wurde, hatte Kapazitäten, die Wissenschaftler in Erstaunen versetzen.

Bier ist bekanntlich eines der ältesten Getränke der Welt – und spielt immer wieder eine große Rolle in unser aller Leben: Während Bierfans diese Woche von der Meldung aufgeschreckt wurden, dass in Großbritannien angeblich 50 Millionen Liter davon vernichtet werden müssen, erzählen jetzt Archäologen eine Geschichte, die in der Bronzezeit spielt.

Brauereianlage in Ägypten wirkt teils hochmodern

Die haben nämlich im Süden Ägyptens eine über 5.000 Jahre alte Bierbrauerei entdeckt, deren Produktionsweise hochmodern anmutet – auch wenn man es den Bildern natürlich nicht ansieht:

The Oldest Ancient Egyptian Brewery, Was Lost & Now Found in Upper Egypt https://t.co/l1uqUPfIfk #Egypt #Egyptology #Archaeology #Beer @indyfromspace @yukinegy @USEmbassyCairo https://t.co/KNbPs45um0 Luxor Times, Twitter, 13.2.2021, 18:00 Uhr

Nach Angaben des Tourismusministeriums vom Samstag fand das Team aus ägyptischen und US-Experten bei Ausgrabungen in einer Begräbnisstätte in Abydos im Süden des Landes rund 40 in zwei Reihen angeordnete Tontöpfe.

Bier war in Ägypten eine ernste Sache

Sie weisen auf eine Massenproduktion von Bier hin: Die Archäologen gehen davon aus, dass in der Brauerei etwa 22.400 Liter Bier auf einmal hergestellt werden konnten. Der Kult um das Gebräu war damals übrigens eine ernste Sache: Es könnte speziell für „Rituale in den Bestattungsstätten der ägyptischen Könige“ produziert worden sein.

Der Leiter des Obersten Antikenrats, Mustafa al-Wasiri, schätzte, dass die Brauerei aus der Zeit von König Narmer stammte, der die beiden Königreiche Ober- und Unterägypten einte und die 1. Dynastie gründete. Nach seinen Angaben bestand die Brauerei aus acht großen Bereichen mit Produktions-Anlagen. Er glaube, es handle sich um die erste "Hochleistungsbrauerei der Welt", erklärte al-Wasiri.