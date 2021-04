In Berlin arbeiten Fachleute gerade an der Frage, wie das Infektionsschutzgesetz geändert werden kann. Kontaktbeschränkungen, Gastronomie, Ausgangssperre, Schule – das ist geplant:

Die dritte Corona-Welle soll mit bundesweit einheitlichen Regeln gebrochen werden. Trotzdem wurde die Bund-Länder-Konferenz am Montag abgesagt. Stattdessen plant die Bundesregierung, das Infektionsschutzgesetz zu ändern.

Bund soll mehr Macht in der Coronapolitik bekommen

Nachdem auch darüber seit einiger Zeit diskutiert wird, werden die Pläne nun konkreter. Laut einem Entwurfpapier, das mehreren Medien vorliegt, ist geplant, eine bundesweit verbindliche Notbremse einzuführen.

Die Notbremse soll greifen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen über 100 liegt. Sofern Maßnahmen eines Landes strenger sein sollten als die Regeln des Bunds, gelten diese weiter. Wenn die 7-Tages-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen unter den Wert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sinkt, soll die Notbremse wieder außer Kraft treten.

Sollte die bundesweite Notbremse greifen, sind laut dem Entwurf folgende Regeln geplant:

Kontaktbeschränkungen: Im öffentlichen oder privaten Raum sollen höchstens die Angehörigen eines Haushalts plus einer weiteren Person je Tag und Haushalt zusammenkommen dürfen. Ausgenommen bleiben den Plänen nach weiterhin Kinder unter 14 Jahren.

Ausgangssperre: Von 21 Uhr bis 5 Uhr soll der Aufenthalt außerhalb einer Wohnung untersagt werden. Ausnahmen wären unter anderem medizinische Notfälle, Arbeitswege oder Berufsausübung sowie die Versorgung von Tieren.

Freizeiteinrichtungen werden geschlossen. Darunter fallen unter anderem Freizeitparks, Schwimmbäder, Saunen, Clubs, Diskotheken und Bordellbetriebe.

Homeoffice-Pflicht: Wenn möglich soll es laut dem Entwurf Beschäftigten ermöglicht werden, von zuhause zu arbeiten. Ausnahme: „zwingende betriebsbedingte Gründe".

Einzelhandel: Die Öffnung von Ladengeschäften und Märkten mit Kundenverkehr für „Handels-, Dienstleistungs- und Handwerksangebote ist untersagt", heißt es. Ausgenommen seien Lebensmittelhandel, Getränkemärkte, Reformhäuser, Apotheken, Drogerien und Tankstellen.

Theater, Museen und Zoos: Einrichtungen wie Theater, Opern, Konzerthäuser, Bühnen, Kinos, Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten sowie zoologische und botanische Gärten sollen geschlossen und Veranstaltungen untersagt werden.

Sport: Individualsportarten, die allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands ausgeübt werden sollen erlaubt bleiben. Ebenso Individual- und Mannschaftssportarten im Rahmen des Wettkampf- und Trainingsbetriebs der Berufssportler sowie der Leistungssportler der Bundes- und Landeskader. Weiterer Sport und Zuschauer bei Sportveranstaltungen sollen während der Notbremse verboten sein.

Gastronomie: Jegliche Gastronomie, einschließlich Betriebskantinen, müssten den Plänen nach geschlossen bleiben – zulässig sei ausschließlich der To-Go-Betrieb und die Lieferung.

Hochschulen und Erwachsenenbildung: Präsenzunterricht soll untersagt werden – außer von jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer wird ein weniger als 36 Stunden alter negativer Corona-Test vorgelegt. Ansonsten soll lediglich Distanzunterricht zulässig sein.

Tourismus: Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken sollen untersagt werden, wenn am Ort der Übernachtungsstätte oder am Wohnort des Gastes die Inzidenz die wichtige Marke von 100 überschritten hat.

Maskenpflicht: FFP2-Masken und medizinische Masken

Bei sogenannten körpernahen Dienstleistungen sollen während der Notbremse alle Beteiligten FFP2-Gesichtsmasken oder medizinische Masken mit gleicher Schutzwirkung zu tragen. Ausnahmeregelungen sind geplant. Auch im Personennah- und Fernverkehr soll diese Pflicht gelten.

Schulen und Kitas sollen weiter öffnen dürfen

Laut den Berichten sollen Schulen und Kitas öffnen dürfen, wenn die Inzidenz unter 200 bleibt. Aber: Selbst dann dürften Kinder nur am Präsenzunterricht teilnehmen, wenn sie sich zweimal pro Woche testen lassen, heißt es. Außerdem soll es Regelungen für die Notbetreuung geben. Sie soll auf ein Fünftel der Kinder beschränkt werden.

Das sind die aktuellen Corona-Regeln

Warum soll das Infektionsschutzgesetz geändert werden?

Durch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes bekäme der Bund dieselben Handlungsmöglichkeiten wie die Länder. Damit soll das bisherige Wirrwarr an Lockdown-Einzelregelungen in jedem Bundesland ein Ende haben.

Corona-Regeln in Baden-Württemberg: Neuerungen seit 29.3.

Wie verschiedene Medien – darunter RTL und ntv – berichten, hat die Bundesregierung den ersten Gesetzesentwurf am späten Freitag an die Fraktionen von Union und SPD übermittelt. Das Papier werde noch in den entsprechenden Ministerien diskutiert, soll aber möglichst rasch im Bundestag und im Bundesrat beschlossen werden, hieß es.

Dreyer: Strenge Umsetzung der Notbremsen in Kommunen

Wie lange dauert es, das Infektionsschutzgesetz zu ändern?

Der neue Prozess zur Nachschärfung des Infektionsschutzgesetzes könnte aus Sicht von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) bis zu zwei Wochen dauern. „Ich gehe schon davon aus, dass innerhalb der nächsten 10, 14 Tage wir das gemeinsam – Bundestag und Bundesrat – auch bewältigen werden und dass wir damit dann auch einen Rahmen haben, mit dem wir alle gemeinsam gut arbeiten können“, sagte Müller am Freitagabend im ZDF.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hatte sich ebenfalls am Freitag noch zuversichtlich geäußert, die Änderungen auch innerhalb einer Woche umsetzen zu können.

Laut Medienberichten soll das Bundeskabinett die Vorlage bereits am Dienstag verabschieden – dafür sei die Kabinettssitzung um einen Tag vorgezogen worden. In der kommenden Woche soll sich dann der Bundestag damit befassen. Damit auch der Bundesrat möglichst bald abstimmen kann, soll die nächste Sitzung vorgezogen werden. Die nächste war ursprünglich für den Anfang Mai geplant.