Zum 1. Juni ändert Google seine Nutzungsbedingungen für die Foto-Cloud, Youtube und andere Dienste. Wir erklären, was sich ändert und wer seinen Account checken sollte.

Google aktualisiert die Nutzungsbedingungen zum 1. Juni. Auswirkungen hat das beispielsweise auf den Foto-Dienst „Google Photos“: Das unbegrenzte Hochladen von Bildern in reduzierter Qualität ist dann nicht mehr möglich.

Google Photos: Schluss mit unbegrenztem Gratis-Speicherplatz

Alles, was danach neu hochgeladen wird, zählt dann zum Gratis-Speicherplatz von 15 Gigabyte dazu. Ist der Speicher voll, muss weiterer Platz dazugekauft werden. Macht man das nicht, kann man unter Umständen auch keine E-Mails mehr über Gmail versenden. Einzig Besitzer von Googles „Pixel“-Smartphones sind von dieser Einschränkung ausgenommen.

Das ändert sich bei Youtube zum 1. Juni

Bei Googles Videoplattform Youtube treten ebenfalls zum 1. Juni neue Nutzungsbedingungen in Kraft. Dabei geht es zum einen um Werbung. Der Konzern erlaubt sich darin nämlich selbst, auf allen Kanälen Werbung zu schalten. Bisher war das nur auf Kanälen möglich, die Teil des Youtube-Partnerprogramms sind. Für Nutzer heißt das vermutlich noch mehr Werbung.

Neu ist auch ein Punkt zur Gesichtserkennung in Videos. In den neuen Nutzungsbedingungen steht, dass ohne Einwilligung abgebildeter Personen keine sie identifizierbaren Angaben gemacht werden dürfen. „ Dazu gehörten schon immer auch Informationen aus der Gesichtserkennung. In den aktualisierten Nutzungsbedingungen wird dies jetzt aber explizit erwähnt “, heißt es bei Youtube.

Gmail, Google Drive oder Google Photos lange nicht genutzt? Jetzt droht die Löschung

Eine weitere Neuerung tritt Anfang Juni in Kraft: Google will damit offenbar etwas aufräumen und nicht genutzte Accounts löschen. Konkret bedeutet das, wer länger als zwei Jahre seinen Account bei Gmail, Google Photo oder Google Drive nicht genutzt hat, muss mit der Löschung rechnen.

Aber: Man soll drei Monate vorher per Mail benachrichtigt werden. Und: Wenn man sich dann wieder einloggt, soll der Account weiter bestehen bleiben. Auch könne man seine Daten vor der Löschung sichern, schreibt Google in den neuen Nutzungsbedingungen.