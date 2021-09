AfD-Chef Chrupalla will mehr deutsche Gedichte an Schulen – ihm fällt aber keins ein

In einem Interview mit einem ZDF-Kinderreporter hat AfD-Chef Chrupalla gefordert, dass Kinder an Schulen mehr deutsche Gedichte und Lieder lernen sollen. Auf die Frage nach seinem deutschen Lieblingsgedicht fällt ihm aber keins ein. Das Netz nimmt die Steilvorlage dankbar an.