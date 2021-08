Seit knapp einer Woche ist ein entlaufener Affe in Rockenhausen im Donnersbergkreis unterwegs. Er ist aus dem Tierpark entwischt und konnte bis jetzt nicht eingefangen werden.

In Rockenhausen ist am vergangenen Donnerstag ein Affe aus dem Tierpark entlaufen. Seitdem ist er in der Stadt unterwegs. Bei dem Affen handelt es sich um eine Makaken-Art. Der Affe habe dunkles Fell und eine silberweiße Mähne. Das Tier wurde bereits mehrfach in Rockenhausen gesehen – konnte aber noch nicht eingefangen werden, teilt die Polizei Rockenhausen mit.

Affe versehentlich ausgebüxt

Zuletzt wurde der Affe wohl auf dem Weg nach Katzenbach gesehen, einem Nachbarort von Rockenhausen. Dort sei er auf einem Hausdach gesehen worden. Wie Tierparkleiter Andreas Spieß erklärt, sei der Affe wohl eher versehentlich aus dem Gehege ausgebüxt. " Ich gehe davon aus, dass das Tier eigentlich gar nicht rausgehen wollte. Es hat sogar nach dem Weg zurück ins Gehege gesucht, ihn aber nicht mehr gefunden ", meint Spieß. Das Tier sei dann aufgrund der Besucher erschrocken und weggelaufen.

Polizei und Tierpark bitten um Mithilfe

Polizei und Tierpark bitten darum, in Rockenhausen und Umgebung die Augen nach dem Affen offenzuhalten. Zu versuchen, den Affen selber zu fangen, solle man aber nicht. Das würde das Tier nur erschrecken und es wäre dann noch schwieriger, den Affen wieder einzufangen. Eine Gefahr gehe aber nicht von dem Affen aus, so Tierparkleiter Spieß.

Wer den Affe sehe, solle sich bei der Polizei oder dem Tierpark Rockenhausen direkt melden. Man wolle dann eine spezielle Tierfalle mit Futter aufstellen, um den Affen damit einzufangen, so Spieß.