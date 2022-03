Vier kleine Berberäffchen wurden in den letzten drei Wochen in dem Affenpark am Bodensee geboren – und das sind noch nicht alle. Nur bei einem von ihnen ist bislang das Geschlecht bekannt.

Am Affenberg Salem (Bodenseekreis) hat es vierfachen Nachwuchs gegeben: Vier Berberaffen-Babys sind in den vergangenen Wochen auf die Welt gekommen. Das letzte wurde am vergangenen Donnerstag geboren, wie der Leiter des Parks, Roland Hilgartner, mitteilte.

Drei Wochen alt: Eines der Berberaffen-Babys greift im Freigehege in Salem nach einer Butterblume. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Felix Kästle

Und das ist noch nicht alles: In den kommenden Wochen erwarteten die Affen weiteren Nachwuchs. Nichts Ungewöhnliches: In den Monaten Mai und Juni kommen laut Hilgartner am Affenberg in der Regel 5 bis 15 kleine Affen zur Welt.

Eins der Äffchen in Salem ist ein Junge – und die anderen?

Einer der vier kleinen Berberaffen sei ein Männchen. Die anderen würden noch so sehr von ihren Eltern behütet, dass ein genauer Blick noch nicht möglich gewesen sei.

Besucher könnten aber dennoch Glück haben: Eine Gruppe mit drei der neugeborenen Affen halte sich derzeit regelmäßig nah am Besucherweg auf, so der Parkleiter.

Salem: Bald sind die Störche mit dem Nachwuchs dran

Seit diesem Montag dürfen Besucher den Tierpark auch ohne Corona-Schnelltest besuchen. Am Affenberg Salem leben rund 200 Affen in einem rund 20 Hektar großen bewaldeten Freigehege.

Für weiteren Nachwuchs könnten demnächst auch die Störche auf dem Affenberg sorgen. Es gebe derzeit rund 50 Brutpaare, sie rechneten schon sehr bald mit den ersten Jungstörchen, sagte Hilgartner.