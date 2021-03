„Leider haben wir eine traurige Nachricht für euch“, meldet der Duisburger Zoo auf seiner Facebook-Seite: Alle Seidenaffen sind tot – und keiner weiß warum.

Im Duisburger Zoo sind sämtliche Seidenaffen unter ungeklärten Umständen gestorben. „ Wieso wir die Tiere ohne vorherige Symptome verloren haben, wissen wir derzeit nicht. Wir hoffen hier auf Klärung seitens der Pathologie “, teilte der Tierpark bereits am Freitag auf seiner Facebook-Seite mit, sagte allerdings nicht, wie viele Affen betroffen waren. Der Zoo hatte erst am vergangenen Mittwoch nach dem Lockdown wiedereröffnet.

Die seltenen Schwarzschwanz-Seidenaffen im Duisburger Zoo sind aus ungeklärten Gründen gestorben. Der Tierpark teilte mit, die Tiere hätten vorher überhaupt keine Krankheitssymptome gezeigt. https://t.co/w1KMNEWFRp WDR aktuell, Twitter, 14.3.2021, 11:50 Uhr

Seidenaffen starben zwei Tage nach Wiedereröffnung des Duisburger Zoos

Der Verlust wiege schwer - nicht nur für den Zoo, sondern insbesondere für die betreuenden Tierpfleger und für die Art selbst. Schwarzschwanz-Seidenaffen werden in Europa nur wenige gehalten. Ihr natürlicher Lebensraum sind die Regenwäler Südamerikas.

„ In unseren Herzen werden die kleinen Seidenaffen, mit ihrem Witz und Charme, einen festen Platz behalten “, heißt es:

Leider haben wir eine traurige Nachricht für euch – wir haben unsere Gruppe Seidenaffen verloren. 😪 Der Verlust wiegt...Posted by Zoo Duisburg on Friday, March 12, 2021 Zoo Duisburg, Facebook

Immer wieder kommt es in deutschen Zoos zu Tragödien: Im Januar tötete ein Tigermännchen eine Tigerdame im Neuwieder Zoo. In der Silvesternacht 2019/2020 setzte eine verirrte Himmelslaterne das Affenhaus des Krefelder Zoos in Brand – mehr als 30 Tiere starben. Später meldeten sich drei Frauen, die den Brand versehentlich ausgelöst hatten. Sie wurden zu Geldstrafen verurteilt.