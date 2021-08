Anschlag am Kabuler Flughafen: Der „Islamische Staat“ mordet sich durch die Welt. Selbst die militant-islamistischen Taliban sind ihm noch zu weich.

Die Taliban haben gesiegt und doch auch nicht. Nach ihrem blitzschnellen Vormarsch haben sie jetzt das gleiche Problem, wie ihre Vorgänger: Islamistische Terroristen im Inland, die ihr Regime bekämpfen. Am Donnerstag kam nach tagelangen Vorwarnungen der erste große Anschlag auf die verzweifelten Flüchtenden am Kabuler Flughafen – der afghanische IS-Ableger „IS-Khorasan“ hat sich dazu bekannt:

Islamic State claims credit for suicide bombing in Kabul - https://t.co/DUkz5TMSoL https://t.co/0m3uJk6b8L

Kabul: US-Soldaten und Taliban-Kämpfer sterben beim gleichen Anschlag

Unter den Toten waren neben den rund 60 Flüchtenden auch 13 US-Soldaten, aber auch eine unbekannte Zahl Taliban-Kämpfer. Schon Tage zuvor hatten sich US-Geheimdienste und Taliban wegen des bekannten Anschlagspläne abgesprochen. Fast könnte man sie für Verbündete halten.

Kabul-Anschlag: Berichte über mehr als 180 Tote

Dschihadisten gegen Dschihadisten: Warum bekämpft der „IS Khorasan“ die Taliban?

Vorneweg: Die Männer des „Islamischen Staates“ halten selbst Al-Kaida für einen Haufen von Luschen – das sagt eigentlich schon alles. Das Ziel der Taliban lautet: Afghanistan beherrschen. Das Ziel des IS: Weltherrschaft – darunter machen sie es nicht. Ihre Fahne soll nicht nur über Jerusalem wehen, sondern am besten gleich über dem Weißen Haus. Selbst die meisten Muslime sind nach ihren ultra-extremen Vorstellungen „Ungläubige“. Sie müssen zu ihrem „Glück“ gezwungen oder ermordet werden.

2015 trat der „IS Khorasan“ zum ersten Mal im Norden Afghanistans auf – natürlich mit mehreren Anschlägen und zwar gegen jeden. Seitdem haben sie Tausende Zivilisten, Taliban-Kämpfer aber auch viele ISAF-Soldaten ermordet. Sie haben in Kabul Bomben gelegt und Mädchen in ihren Schulen in die Luft gesprengt, was selbst bei den Taliban seit über zehn Jahren tabu ist.

Umgekehrt wurden ihre „Emire“ von den USA, der afghanischen Armee und den Taliban gejagt. Die USA haben seit 2015 vier ihrer Anführer aus der Luft getötet.

Wer sind die Kämpfer des „IS Khorasan“?

Experten sind sich einig, dass viele ehemalige Talibankämpfer darunter sind, denen die Taliban nicht mehr hart genug agieren, oder die sich mit der Führung überworfen haben. Manche stammen von der sogenannten TTP, der „Tehrik-i-Taliban-i-Pakistan“ – einem pakistanischen Taliban-Netzwerk, dass schon früher mit den Taliban überkreuz lag. Andere sind vom sogenannten „Haqqani-Netzwerk“ herübegewechselt – einer sehr mächtigen autonomen Einheit innerhalb der Taliban.

Manche sollen aus Al-Kaida-Gruppen stammen. Denn auch Al-Kaida und der IS sind Todfeinde und bekämpften sich schon in Syrien, aber auch in verschiedenen Kriegsschauplätzen Afrikas. Nach dem Zusammenbruch des „Islamischen Staates“ in Syrien und dem Irak sind zahlreiche IS-Kämpfer auch nach Afghanistan geströmt. Insgesamt soll der „IS Khorasan“ zurzeit zwischen 1.500 und 2.000 Leute unter Waffen haben.

Warum der Name „IS Khorasan“

Der „Islamische Staat“ strebt ein weltweites Kalifat an. Einzelne Länder sind für ihn „Wilayat“ oder auch „Provinzen“. Der afghanische Ableger hat sich „Khorasan“ genannt, um seinen Machtanspruch über die gesamte Region klarzustellen. „Khorasan“ ist der historische Name für die Region um Afghanistan. Sie umfasst neben Afghanistan Teile Pakistans, des Iran und Zentralasiens.