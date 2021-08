Bei einem Terroranschlag am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen – darunter auch US-Soldaten. Die Terrormiliz Islamischer Staat bekannte sich zu dem Attentat. US-Präsident Biden droht mit Vergeltung.

Viele Menschen warteten trotz Terror-Warnungen vor dem Flughafen in Kabul, um in einen der letzten Evakuierungsflieger zu kommen. Und dann passierte das, was befürchtet wurde. Vor einem Tor zum Flughafen und an einem Hotel in der Nähe sollen sich Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt haben. Zudem gibt es Berichte über Schüsse.

Kabul-Anschlag: Berichte über mehr als 180 Tote

US-Soldaten durch Explosion am Flughafen Kabul getötet

Die genaue Zahl der Opfer ist noch nicht bekannt. Nach Informationen des arabischen Senders Al-Dschasira sind bei mindestens 85 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 140 Menschen seien verletzt worden. Nach Angaben des US-Militärs kamen 13 US-Soldaten ums Leben, mindestens 18 wurden verletzt.

Zum Anschlag bekannte sich der Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (ISIS) in Afghanistan. Ziel seien amerikanischen Truppen und deren afghanische Verbündete gewesen, hieß es in einer Erklärung.

Terrormiliz Islamischer Staat: Attentäter hat Taliban-Kontrollposten umgangen

Demnach sei es einem Angreifer gelungen, Kontrollposten der Taliban und US-Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen und sich einer Gruppe amerikanischer Soldaten und Ortskräften zu nähern. Dort habe er dann Sprengstoff zur Detonation gebracht. Ob auch der zweite Attentäter zum IS-Ableger gehört, ist offenbar noch unklar. Die Terrormiliz sprach zunächst nur von einem Attentäter, die USA von mindestens zwei sowie weiteren Kämpfern, die Schüsse auf Zivilisten und Soldaten abgefeuert haben sollen.

Nach Angaben des Ablegers der Terrormiliz IS seien auch Taliban unter den Opfern. Die Terrorgruppe und die Taliban sind Feide. Der IS-Ableger sieht in den Taliban Verräter, weil sie einem Friedensabkommen mit den USA zugestimmt haben.

Biden: US-Militär wird Vergeltung üben

US-Präsident Joe Biden kündigte Vergeltung an. Das US-Militär werde Einsätze gegen die für den Anschlag verantwortliche Terrormiliz Islamischer Staat durchführen. Die USA würden nicht vergeben und nicht vergessen, sagte der US-Präsident.

Wir werden euch jagen und euch büßen lassen.

Biden erklärte auch, die USA würden ihre Evakuierungsmission fortsetzen. Terroristen könnten das nicht stoppen, versicherte er. An US-Bürger gerichtet, die noch in Afghanistan sind, sagte Biden: „ Wir werden sie finden, und wir werden sie da rausholen “.

USA und Verbündete haben mehr 100.000 Menschen aus Afghanistan evakuiert

Inzwischen meldete das Weiße Haus, dass die US-Luftwaffe und ihre Verbündeten bereits mehr als 100.000 Menschen aus Kabul ausgeflogen haben – allein am Donnerstag waren es demnach 7.500.