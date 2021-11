Ahrtal: Nach Flutkatastrophe so viel Sperrmüll wie sonst in 40 Jahren

Die riesige Menge an Sperrmüll nach der Flutkatastrophe im Ahrtal ist erschreckend. Sie ist so groß, dass sie nun in ganz Deutschland entsorgt werden muss. Inzwischen lässt sich auch die gesamte Schadenssumme des Hochwassers beziffern.