Aufpassen im Verkehr – sollte man immer und überall. Bis Freitagmorgen schaut die Polizei aber nochmal verstärkt darauf, dass auf den Straßen alles so läuft, wie es sollte.

Der bundesweite Aktionstag zur Verkehrssicherheit steht dieses Jahr unter dem Motto „sicher.mobil.leben – Fahrtüchtigkeit im Blick“. Die Polizisten kontrollieren vor allem, ob Verkehrsteilnehmer in der Lage sind, ein Fahrzeug sicher zu führen.

Stau oder frei? Check deine Strecke

Brennende Augen, starrer Blick: Was liest die Polizei da ab?

Kein Alkohol am Steuer! Dass man da nicht mehr ins Auto steigen kann ist klar. Aber was ist mit Müdigkeit? Wie gefährlich ist das, und wie kann die Polizei mich da „erwischen“? Rechtsanwältin Stephanie Kretz aus Wiesloch erklärt in der SWR3-Nachmittagsshow, auf was die Polizei genau guckt, und warum Müdigkeit genauso schlimm ist, wie betrunken zu sein. Hier sind ihre Antworten:

Nachrichten 5.5.2022 Rechtsanwältin Stephanie Kretz aus Wiesloch: Übermüdetes Fahren wird auch kontrolliert und geahndet! Dauer 1:59 min

Kontrolle: Alkohol, Drogen, sonst noch was intus?

Der Klassiker ist aber: Alkoholkonsum. Wer Alkohol getrunken hat und dann fährt – ob Auto, Fahrrad oder E-Scooter –, gefährdet möglicherweise nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Ebenso verhält es sich mit Drogen und manchen Medikamenten. Das wird die Polizei heute also verstärkt überprüfen.

Heute finden im Rahmen des bundesweitern Aktionstags „sicher.mobil.leben – Fahrtüchtigkeit im Blick“ seit heute vermehrt Kontrollen statt. Beim Polizeipräsidium Offenburg waren im vergangenen Jahr 463 Verkehrsunfälle auf mangelnde Verkehrstüchtigkeit zurückzuführen. *pi *ya https://t.co/A9zB80yV5b

Auch wer schlecht sieht oder hört, nimmt den Verkehr nur eingeschränkt wahr – und das kann gefährlich werden. Gerade die Bedeutung des Hörvermögens wird leicht unterschätzt: Das sogenannte Richtungshören ist wichtig, denn so können andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig wahrgenommen werden, auch bei schlechten Sichtverhältnissen. Neben der regelmäßigen Sehkontrolle beim Augenarzt lohnt es sich also, auch das Gehör testen zu lassen.

Du hast Probleme die Spur zu halten, kannst dich an die letzten Kilometer nur schlecht erinnern oder fährst plötzlich, ohne es zu wollen, langsamer? Dann wird es Zeit für eine Pause! Denn ein Sekundenschlaf am Steuer ist lebensgefährlich, auch für Unbeteiligte. #SicherMobilLeben https://t.co/z9DsKh421f

Alles nichts Neues und trotzdem passieren wegen solcher Dinge noch immer viel zu viele Unfälle. Andrea Trübenbacher berichtet:

Nachrichten 5.5.2022 Aktionstag „sicher.mobil.leben – Fahrtüchtigkeit im Blick“ Dauer 0:28 min

Unfallstatistik: Jeden zweiten Tag stirbt ein Mensch bei einem Alkoholunfall

Im Jahr 2020 ist fast jeden zweiten Tag ein Mensch bei einem Alkoholunfall gestorben: 156 Menschen kamen bei Unfällen ums Leben, die auf Alkoholkonsum zurückgehen. Und 15.491 Menschen wurden dabei verletzt.

Ab wann spricht man von einer Sucht?

Das Ziel der Kontrollaktion, die auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz stattfindet, ist laut Polizei, die Zahl der Unfallopfer zu reduzieren. Verstöße sollen konsequent geahndet werden – die Polizisten wollen aber auch mit den Verkehrsteilnehmer ins Gespräch kommen, um sie über die Gefahren aufzuklären. Bis Freitagmorgen um acht Uhr soll die Aktion gehen.