Er trug zusammen mit seinem Vorgänger Osama bin Laden dazu bei, dass am 11. September 2001 Tausende Menschen in den USA starben. Nun hat US-Präsident Biden seinen Tod verkündet.

Er zählte zu den meistgesuchten Terrorführern der Welt. Nun haben die USA den Chef des Terror-Netzwerks Al Kaida in Afghanistan getötet – das hat Präsident Joe Biden bestätigt. Aiman Al-Sawahiri sei bei einem gezielten Drohnen-Angriff in der afghanischen Hauptstadt Kabul getötet worden, so Biden. Nach Angaben der USA gibt es keine weiteren Todesopfer.

Joe Biden gibt bekannt, dass ein US-Luftangriff den Al-Kaida-Führer getötet hat. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Pool AFP | Jim Watson

Gezielte Tötung in Kabul

Laut US-Regierung wurde die Attacke auf Al-Sawahiri monatelang vorbereitet. Er sei schließlich getötet worden, als er auf den Balkon seines Unterschlupfes in Kabul getreten sei. Laut einer US-Regierungssprecherin hätten Mitglieder der Taliban-Führung gewusst, dass sich der Al-Kaida-Chef in Kabul aufhielt. Sie hätten damit gegen Vereinbarungen mit den USA verstoßen.

Al-Kaida-Chef Aiman Al-Sawahiri in einem 2012 veröffentlichten Propagandavideo dpa Bildfunk picture alliance / dpa | -

Taliban: USA haben Regeln verletzt

Die radikalislamischen Taliban in Afghanistan bestätigten einen Angriff auf ein Wohnhaus und verurteilten die Attacke. Sie warfen den USA wiederum den Bruch internationaler Regeln vor. Al-Kaida-Chef Al-Sawahiri war wie sein Vorgänger Osama bin Laden entscheidend an der Koordinierung der Anschläge vom 11. September 2001 beteiligt, bei denen fast 3.000 Menschen getötet wurden.

SWR-Terrorismusexperte Holger Schmidt spricht in den Topthemen am Mittag über die Rolle al-Sawahiris, die Organisation Al Kaida und was der Tod ihres Anführers für die USA bedeutet: