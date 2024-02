Am Mittwoch gab es im Bundestag eine Generaldebatte über den Haushalt. Alice Weidel griff die Regierung scharf an. Unsere SWR3-Korrespondentin in Berlin, Evi Seibert, kommentiert.

Bei der Generaldebatte am Mittwoch hatten alle Parteien die Möglichkeit sich zu äußern. Auch AfD-Politikerin Alice Weidel hielt eine Rede. In ihrem rund 10-minütigen Beitrag griff sie die Regierung an und warf ihr Versagen vor. „ Diese Regierung hasst Deutschland “, sagte Weidel. „ Es brennt in Deutschland. Und die Regierung aus überforderten Fehlbesetzungen und starrsinnigen Ideologen ist der Brandstifter. Die geschundenen Leistungsträger dieses Landes gehen auf die Straße. “

„Alice Weidel und ihre Partei verkörpern Hass, sie schüren Hass“

SWR3-Korrespondentin in Berlin, Evi Seibert, kommentiert die Rede von Alice Weidel. Sie ist der Meinung, dass der Hass von Alice Weidel Deutschland nicht weiterbringt.

Am Ende ihrer Rede schreit Alice Weidel: ‚Diese Regierung hasst Deutschland, darum regiert sie so schlecht, weil sie das eigene Land hasst.‘ Das ist ein so irrer Gedanke, das man am liebsten darüber lachen würde. Kann man aber nicht, weil darin eben so viel Hass steckt. Und zwar bei der Rednerin. Alice Weidel und ihre Partei verkörpern Hass und sie schüren Hass. Je gespaltener das Land, desto besser für die AfD. Hass statt Argumente.

Nachrichten 1.2.2024 Standpunkt von Evi Seibert: „Hass-Queen Alice W.“ Dauer 1:37 min Alice Weidel hat mit einer Hass-Rede am Mittwoch viele Menschen geschockt: „Diese Regierung hasst Deutschland, darum regiert sie so schlecht“ – schrie Weidel im Bundestag.

Evi Seibert findet, dass Hass genau das ist, was wir gerade am wenigsten brauchen. Hier ist ihr Standpunkt.

Niemand müsse die Regierung gut finden, so Seibert weiter, und die Union habe als Opposition auch kein gutes Haar an der Ampel gelassen. So funktioniere die Demokratie. Alice Weidel und ihre AfD hätten sich davon längst verabschiedet, ins Hassland.