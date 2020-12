Schnee und Sonnenschein an den Weihnachtsfeiertagen – die Leute zieht es raus. Die Folge: Stau auf der B500, der Schwarzwaldhochstraße, und überfüllte Parkplätze.

Am Samstagmittag waren die Parkplätze entlang der Schwarzwaldhochstraße (B500) komplett belegt. Auf der Straße selbst kilometerlange Staus. Über die SWR3-Verkehrsmeldungen bat die Polizei darum, nicht mit dem Auto zu kommen.

Auch die Webcams entlang der Schwarzwaldhochstraße zeigten überfüllte Parkplätze und Rodel-Hänge voller Menschen. Die Skilifte sind nicht in Betrieb.

Wie ist es mit dem Corona-Abstand?

Das Landratsamt Rastatt und die Stadt Baden-Baden hatten schon vor den Feiertagen darum gebeten, wegen der Corona-Pandemie weitgehend auf private Ausflüge in den Schwarzwald oder in andere Schneegebiete zu verzichten – oder sich zumindest auch draußen an die Abstandsregeln zu halten.

Wegen des landesweiten Lockdowns sind Freizeit- und Sporteinrichtungen, zu den auch Bergbahnen und Skilifte zählen, bis mindestens 10. Januar geschlossen.