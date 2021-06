Die Allianz Arena in München sollte beim Ungarn-Spiel in Regenbogenfarben leuchten. Doch offenbar konnten sich die Verantwortlichen nicht auf eine Ausnahme einigen.

Das EM-Stadion in München soll beim Gruppenfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn nach Informationen der Bild-Zeitung nicht in Regenbogenfarben leuchten. Darauf hätten sich die Europäische Fußball-Union und das EM-Organisationskomitee verständigt, hieß am Montagabend.

Stattdessen solle die Arena wie vorgesehen in den Farben der UEFA und der teilnehmenden Nationen leuchten.

Protest-Aktion hatte viele Unterstützer

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wollte den bunten Protest beim Gruppenspiel Deutschland gegen Ungarn am Mittwoch durchsetzen. Die UEFA und der Deutsche Fußballbund (DFB) sollten sich bei der Europameisterschaft „ nachdrücklich und sichtbar für Toleranz und Gleichstellung “ einsetzen, schrieb Reiter am Montag in einem Brief an die beiden Verbände. Er bat darum, ein „ weithin sichtbares Signal für unser gemeinsames Werteverständnis zu senden “. Die Regenbogenfarben stehen für Solidarität mit Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender (LGBTIQ).

Warum Regenbogenfarben gerade vor dem Ungarnspiel? Mitte Juni hat das ungarische Parlament ein Gesetz verabschiedet, das unter anderem homosexuelle Darstellungen in Büchern und Filmen verbietet, die Jugendlichen zugänglich sind. Auch in der Werbung darf Homo- oder Transsexualität nicht mehr als Teil einer Normalität gezeigt werden. Reiter schreibt in seinem Brief, dass das ungarische Parlament durch mehrere Gesetzesänderungen am 15. Juni die Rechte von LGBTIQ beschränkt habe.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte bei der Vorstellung des CDU-Parteiprogramms am Montag, er fände es „ ein sehr gutes Signal, wenn die Regenbogenfarben strahlen“ würden. „Das wäre ein Signal, das für die Freiheit unserer Gesellschaft steht“ .

Müller könnte im Spiel gegen Ungarn ausfallen

Auch der DFB hatte die Aktion zunächst begrüßt – allerdings direkt auch eine Alternative vorgeschlagen: Die Arena könne auch an einem anderen Aktionstag für die Rechte von Schwulen und Lesben Anfang Juli entsprechend illuminiert werden. Laut Bild soll das nun umgesetzt werden. Dem Bericht nach wird das Münchner Stadion am 28. Juni – dem Christopher Street Day – in Regenbogenfarben erstrahlen. Dann findet allerdings dort kein EM-Spiel statt.

Die UEFA gibt ein einheitliches Stadiondesign vor. Und es gibt gute Gründe, dieses einheitliche Stadiondesign auch zu leben. Vielleicht muss man die Beleuchtung nicht unbedingt am Spieltag Mittwoch festmachen.

UEFA ermittelte wegen Neuers Regenbogen-Kapitänsbinde

Die Farben der Allianz Arena sind allerdings nicht die einzige „Regenbogen-Diskussion“ rund um die Fußball-EM. Der Verband hatte am Sonntag kritisiert, dass DFB-Kapitän Manuel Neuer in den Spielen gegen Frankreich (0:1) und Portugal (4:2) eine Spielführerarmbinde in Regenbogenfarben getragen hatte. Es würde nun überprüft, ob die Binde gegen das Regelwerk verstoßen hat.

Doch noch am Abend ruderte die UEFA zurück und teilte dem DFB mit, dass die Überprüfung schon wieder eingestellt sei. Neuers bunte Armbinde sei ein "Zeichen der Mannschaft für Vielfalt und damit als 'good cause' bewertet".

Die Aktion hatte für große Verwunderung gesorgt. Neuer wird seine Regenbogenbinde trotz des Rummels darum auch gegen Ungarn tragen.

Auch bei Neuers Kapitänsbinde: Rückendeckung aus der Politik

Die Regenbogen-Fahne stehe „ dafür, wie wir leben wollen – mit Respekt füreinander “ - ohne die Diskriminierung, der Homosexuelle und andere Minderheiten lange Zeit ausgesetzt gewesen seien, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. „ Dazu können sich sicherlich die Allermeisten bekennen “, fügte er hinzu.

Goretzka macht sich für Neuer stark

„ Als Fußballwelt kann man aktuell sehr gut erkennen, dass wir Rassismus und Homophobie mit Vielfalt entgegentreten wollen “, sagte Leon Goretzka am Montag: „ Manu hat bei uns die Regenbogenflagge am Arm getragen und es gibt Pläne, dass die Allianz Arena in den Farben erstrahlen soll, was ich für eine tolle Idee halte. Ich bin froh darüber und freue mich über jedes Zeichen, das gesetzt wird. “

Greenpeace, Cola-Flaschen, Autokraten – so politisch ist die EM

Welche Position nimmt die UEFA ein?

Diese EM scheint so politisch wie selten zuvor zu sein. Deswegen wartet man nun gespannt auf die Antwort der UEFA, bei der nun die Anfrage der Stadt München ist. Zu welchem Ergebnis die UEFA kommt, scheint offen zu sein. Die Signale, die vom Turnierveranstalter zuletzt ausgesandt wurden, waren jedenfalls unterschiedlich. Auf der einen Seite untersucht die UEFA die Berichte über Diskriminierungen am EM-Spielort Budapest, auf der anderen Seite die Diskussion um Neuers Kapitänsbinde.

Wie nahe steht die UEFA Orban?

Es scheint, als würde die UEFA durch die Münchner Offensive, die sich unmissverständlich gegen die Politik der rechtsnationalen Regierung Ungarns unter Ministerpräsident Viktor Orban richtet, schwer in der Bredouille strecken. Einerseits kann sich der Verband nach seinen massiven Kampagnen für Diversität der Aktion eigentlich nicht widersetzen. Allerdings wird der UEFA gleichzeitig eine von vielen Seiten kritisch gesehene Nähe zu Orban nachgesagt. Egal wie sich die UEFA entscheidet, es scheint um deutlich mehr zu gehen, als nur ein paar Farben.