Darf jemand bei der Einlasskontrolle eines Konzerts abgewiesen werden, weil er zu alt aussieht? So geschehen bei einem Elektro-Festival in München. Der Mann, dem das passiert ist, fordert Schadenersatz wegen Diskriminierung und klagte vor dem Bundesgerichtshof (BGH) – ohne Erfolg.

Einem 44-Jährigen und seinen beiden ähnlich alten Begleitern den Zutritt zu einem Festival für junge Menschen zu verwehren, ist keine Altersdiskriminierung. Das hat jetzt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden. Der Kläger war in allen Unterinstanzen mit seiner Schadenersatzforderung gescheitert. Begründung: Ein Veranstalter darf bestimmen, welche Altersgruppe er reinlässt, denn er trage das Risiko für den wirtschaftlichen Erfolg.

@WDRaktuell Wow, mit 44 schon zu alt für Festivals? Das Leben ist bald vorbei :( Taku 🌈, Twitter, 5.5.2021, 15:05 Uhr

@Geisseltierchen Bitte WAS. 🤯🤬🤬🤬 Dann boykottiere ich solche Festivals. Festivals leben doch gerade von ihrer Vielfalt! Keks 🏳️‍🌈, Twitter, 5.5.2021, 15:14 Uhr

Der Fall: Abgewiesen beim Elektro-Open-Air in München

Ein Mann und seine Freunde wollten 2017 zum sogenannten Isarrauschen, einem Elektro-Open-Air mit 30 DJs in München, doch sie scheiterten an der Einlasskontrolle, weil sie angeblich zu alt aussehen. Das Event sei für Leute von 18 bis 28. Dabei gab es keine strikte Altersgrenze, sondern das Personal sollte nach dem optischen Eindruck entscheiden. Ein Ticket konnte erst nach dem Einlass gekauft werden. Der 44-Jährige und seine 36 und 46 Jahre alten Begleiter mussten draußen bleiben.

Der abgewiesene Mann, ein Anwalt, verklagte daraufhin den Veranstalter wegen Altersdiskriminierung auf Entschädigung von 1.000 Euro nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

Bundesgerichtshof zu einem Entschädigungsanspruch wegen Versagung des Zutritts zu einer Musikveranstaltung https://t.co/hcxnKjjFcv Bundesgerichtshof, Twitter, 5.5.2021, 14:37 Uhr

Kläger ist bekannt als „AGG-Hopper“

Der Kläger ist vor Gericht allerdings kein Unbekannter. Der Anwalt soll ein sogenannter AGG-Hopper sein. So jemand klagt immer wieder. Er legt es quasi darauf an, in Situationen zu kommen, die dann mit einer Diskriminierungsklage vor Gericht enden. Wer das systematisch macht, kann unter Umständen mit diesem Geschäftsmodell richtig Geld machen.

Einige Staatsanwälte sehen das als Betrug an. Aber darum ging es nicht beim BGH – sondern ausschließlich darum, ob der Mann wegen seines Alters diskriminiert wurde.