Die künftigen Ampel-Koalitionäre wollen die epidemische Corona-Notlage am 25. November auslaufen lassen. Was uns jetzt erwartet.

Obwohl bald die epidemische Lage von nationaler Tragweite ausläuft, sollen auch künftig Corona-Eindämmungsmaßnahmen möglich sein. Logisch: Inzwischen hat die Sieben-Tage-Inzidenz den Höchststand seit Beginn der Pandemie erreicht.

Dazu hat der Bundestag am Donnerstag Änderungen im Infektionsschutzgesetz (IfSG) beraten, die in der kommenden Woche verabschiedet werden sollen. Anschließend wollen Bund und Länder auf einer Ministerpräsidentenkonferenz darüber beraten. Danach muss noch der Bundesrat zustimmen, voraussichtlich in einer Sondersitzung am 19. November. Wir erklären, was geplant ist:

Werden mit dem Auslaufen der sogenannten epidemischen Lage nationaler Tragweite die Corona-Maßnahmen heruntergefahren?

Vieles bleibt: Geplant ist ein bundesweit einheitliches Paket von Maßnahmen, auf das die Länder dann je nach Bedarf zugreifen können. Dazu gehören Abstands- und Hygieneregeln sowie eine Maskenpflicht – sie dürfte insbesondere in Bussen und Bahnen weiter gelten. Auch eine Verlängerung etwa des Kinderkrankengeldes ist enthalten, falls Eltern zum Beispiel wegen einer Quarantäne-Anordnung der Kita oder der Schule zu Hause bleiben müssen.

Was in Zukunft wegfällt

Drastische Maßnahmen wie etwa generelle Schließungen von Schulen oder Geschäften und Verbote von Kulturveranstaltungen soll es künftig nicht mehr geben. Sie werden aus dem Katalog der Maßnahmen im Infektionsschutzgesetz gestrichen.

Schulen in Baden-Württemberg: Die Maskenpflicht kommt bald zurück

Was gilt dann für Beschäftigte?

Am Arbeitsplatz soll bald die so genannte 3G-Regel gelten – das heißt, die Beschäftigten müssen entweder einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen oder – täglich (!) – ein negatives Testergebnis. Geplant ist auch das Auskunftsrecht des Arbeitgebers zum Impfstatus. Dabei soll zugleich geregelt werden, dass der Arbeitgeber entsprechende Daten für eine gewisse Zeit abspeichern kann. Die Regelung soll bundesweit verpflichtend sein.

Gegen Corona geimpft oder nicht? Dürfen Arbeitgeber ihre Mitarbeiter danach fragen?

Corona-„Bürgertests“ sollen teilweise wieder kostenlos werden

Die so genannten Bürgertests sind seit dem 11. Oktober nicht mehr kostenlos. Das soll sich in der kommenden Woche wieder ändern. Dann soll eine entsprechende Verordnung des geschäftsführenden Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU) in Kraft treten. Aber auch SPD, Grüne und FDP hatten sich für diesen Schritt ausgesprochen. Ob es einen kostenlosen Test pro Woche gibt, oder mehrere, ist noch nicht klar.

Corona-Zahlen in Deutschland steigen: Verbreiten auch Geimpfte Corona?

Geplante Corona-Neuerungen für Alten- und Pflegeheime

Für die Beschäftigten in den Heimen soll es eine Testpflicht geben. Im Gespräch sind wöchentlich ein bis zwei so genannte PCR-Pooltests auch für geimpfte Mitarbeiter. Dabei werden gleichzeitig die Proben von mehreren Menschen genommen und gemeinsam ausgewertet.

Corona-Hilfen für Krankenhäuser

Die Intensivstationen füllen sich, die Krankenhäuser sind mal wieder am Anschlag. Sie sollen deshalb nunmehr „zielgerichtete Zuschläge“ bekommen können, wenn sie Corona-Fälle behandeln und Betten freihalten.

Corona-Hilfen für Bedürftige