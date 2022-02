Nachdem in Ulm ein Streit zwischen mehreren Männern eskaliert ist, hat die Polizei die ersten Verdächtigen festgenommen.

Die Polizei in Ulm versucht zurzeit, einen blutigen Streit vom Montagabend aufzuklären. Dabei sollen zwei Männer helfen, die in der Nacht festgenommen wurden. Welche Rolle die beiden bei der Auseinandersetzung gespielt haben, will die Polizei aber noch nicht sagen.

Streit in Ulm: Ermittlung wegen Rauschgiftdelikt

Gegen die beiden verhafteten Männer ermittelt die Polizei nun wegen eines Rauschgiftdeliktes. Ein 24-Jähriger sei wegen des dringendes Verdachts des bewaffneten Handelns mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft gekommen. Ein 22-Jähriger sei wieder auf freien Fuß gesetzt worden, da es keine Voraussetzungen für den Erlass eines Haftbefehls gegeben habe.

Gerangel in Ulm: Drei Verletzte in Kliniken

Zwei Bewohner und eine Frau haben sich laut Polizei in einer Wohnung befunden, als es kurz vor 18 Uhr klingelte. Ein Bewohner habe die Tür geöffnet, und drei Unbekannte hätten ihn direkt angriffen. Einer der Bewohner habe dann zu einer Machete gegriffen und sei den Angreifern gefolgt.

Bei der anschließenden Auseinandersetzung auf der Straße seien drei Männer verletzt worden. Sie wurden in Kliniken gebracht, wo die Schwere der Verletzungen festgestellt werden sollte. Auf dem Gehweg vor parkenden Autos war am Abend noch ein Blutfleck zu sehen.

Machete in Ulm: Mögliche Tatwaffe fehlt