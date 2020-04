Der mutmaßliche Attentäter von Halle hat offenbar ein umfassendes Geständnis abgelegt. Das berichten NDR, WDR und SZ. Demnächst soll der Generalbundesanwalt Anklage gegen Stephan B. erheben.

Laut der Recherchen von NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung sagte er in seinem Geständnis, dass er die Tat bereue – aber nur deswegen, weil er zu wenige und die falschen Menschen getötet habe. Stephan B. hatte demnach in erster Linie Juden und Migranten töten wollen.

Rechtsextremes und antisemitisches Tat-Motiv

In einer ersten Aussage nach seiner Festnahme hatte der mutmaßliche Attentäter bereits bestätigt, dass sein Tat-Motiv rechtsextrem und antisemitisch war.

Am 9. Oktober hatte der mutmaßliche Attentäter während der Feierlichkeiten zum jüdischen Feiertag Jom Kippur versucht, bewaffnet in die Synagoge von Halle an der Saale einzudringen und die dort versammelten Menschen zu töten. Nachdem ihm das nicht gelang, erschoss er den Ermittlungen zufolge eine Frau auf offener Straße, in einen Dönerimbiss tötete er dann einen Mann. Auf seiner Flucht verletzte er zwei weitere Menschen schwer.

B. führte nach Angaben von Generalbundesanwalt Peter Frank bei der Tat vier Schusswaffen mit sich. Es sei mindestens eine vollautomatische Schusswaffe dabei gewesen, außerdem habe er mehrere Sprengsätze im Auto gehabt, als er zu der Synagoge in Halle gefahren sei, so die Bundesanwaltschaft. Laut einem ZDF-Bericht wurden die Waffen teilweise mit 3D-Druckern hergestellt.

Anklage: Zweifacher Mord und neunfacher Mordversuch

In den nächsten Tagen wird der Generalbundesanwalt in Karlsruhe Anklage erheben, es geht um zweifachen Mord und neunfachen Mordversuch – begangen aus niedrigen Beweggründen, aus Judenhass. Seine Taten hätten das Potenzial, das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland in der Staatengemeinschaft zu schädigen, so die Bundesanwaltschaft.