Neu und nützlich: Für fast alle Bundesländer gibt es die Nora-Notruf App, mit der schnell Hilfe angefordert werden kann. Andreas Hain aus dem SWR3-Team hat die App getestet.

Wie einfach ist es, die App zu installieren und einzurichten?

Das ist relativ simpel. Aber am Anfang nicht irritieren lassen – da steht Nora Notruf App des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie gilt aber für alle Bundesländer – außer Berlin, dort dauert es noch. Der Grund: Die App wurde von NRW aus initiiert und entwickelt.

Beim Einrichten der App muss die eigene Handynummer eingetragen und bestätigt werden – das passiert per SMS mit einem Bestätigungscode. Danach muss ausgewählt werden, ob man sprechen kann oder nicht – so damit die Notrufzentrale weiß, ob jemand beispielsweise taubstumm ist. Es ist sinnvoll, dass die App auf den Standort zugreifen kann – logisch, damit die Hilfe auch schnell dort ankommt, wo sie hin soll.

So geht Hilfe im Notfall am besten und schnellsten

Notruf per App – wie läuft das ab?

Beim Öffnen der App erscheint ein großer roter Button. Auf dem steht: „Notruf starten“. Nach dem Klick gibt es eine kurze Abfrage.

Wo ist der Notfall? Hier erscheint schon automatisch der eigene Standort, der bestätigt werden kann. Was ist passiert? Also: Polizei-Notfall, Unfall, Feuer, Verletzung, Unwetter. Beim Klick auf „Polizei-Notfall“ gibt es dann wieder eine kurze Auswahl: Einbruch, Gewalt, Verdächtiges. Wie viele Menschen sind beteiligt und verletzt, gibt es besondere Gefahren, wie Schusswaffen?

Das alles geht schneller, als es klingt – innerhalb von wenigen Sekunden ist ein sehr konkreter Notruf abgesetzt, der den Einsatzkräften sofort ein gutes Bild der Notlage gibt.

Ob #Polizei, #Feuerwehr oder #Rettungsdienste: Von nun an sind alle auch per #App in Notsituationen erreichbar - „nora“ macht es möglich. Wie der barrierefreie #Notruf funktioniert, erfahren Sie im Video. #NoraApp @landnrw https://t.co/lh64PBeybc

Welchen Vorteil hat die App gegenüber einem Anruf bei der Notrufzentrale?

Der größte Vorteil ist, dass ein stiller Notruf abgesetzt werden kann. Jemand, der in einer Bedrohungssituation ist – zum Beispiel in einer Wohnung, sich vor Angst möglicherweise in einen Raum eingeschlossen hat oder jemand, der draußen eine Situation beobachtet – aber eben nicht telefonieren kann oder will, der kann Ort und Geschehen übermitteln, ohne dass es jemand mitbekommt.