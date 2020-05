Gitarrist Brian May von der britischen Rockband Queen hat angekündigt, sich für eine Weile aus den sozialen Medien zurückzuziehen. Er will sich in dieser Zeit von einer Verletzung am Hintern erholen.

Die hat sich der 72 Jahre alte Musiker nach eigener Aussage in seinem Garten zugezogen. „Ich hab es geschafft, meinen Gluteus Maximus (großer Gesäßmuskel) in einem Moment übereifriger Gartenarbeit in Stücke zu reißen“, schrieb May auf Instagram zu einem Selfie mit Mundschutz aus dem Krankenhaus.

Brauche Ruhe

„Nein, das Virus hat mich bisher nicht gekriegt, Gott sei Dank“, betonte er in Anspielung auf die Coronavirus-Krise. In der Klinik habe er sich untersuchen lassen, um das ganze Ausmaß der Verletzung zu klären.

„Wie sich rausstellt, habe ich ganze Arbeit geleistet“, berichtete der Gitarrist. „Das ist schon ein paar Tage her, und ich werde für eine Weile nicht in der Lage sein, ohne sehr viel Unterstützung zu gehen oder zu schlafen, denn die Schmerzen sind erbarmungslos.“ Deshalb werde er in nächster Zeit sehr viel Ruhe brauchen, betonte er.

May: „Ich komme wieder“

„Bitte schickt mir kein Mitgefühl, ich brauche nur etwas heilende Stille für eine Weile“, so May. „Ich komme wieder, aber ich brauche ein komplette Pause, ok?“ Konzertverpflichtungen hat der Rockmusiker wegen der Coronavirus-Pandemie in nächster Zeit nicht. Eine Europa-Tournee von Queen und Sänger Adam Lambert, die in diesem Monat starten sollte, wurde auf 2021 verlegt.