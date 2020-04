Mal schnell mit der Knarre in die Bank und mit einem Haufen Kohle wieder raus – aber nicht bei der Volksbank in Pforzheim-Eutingen.

Das war sicher eine Enttäuschung, wenn auch eine verdiente: Zwei Männer haben am Montagmittag die Volksbankfiliale im Pforzheimer Stadtteil Eutingen gestürmt – und mussten unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Abzug ohne Geld

Laut Polizei kamen die beiden um kurz vor halb eins in die Bank. Mindestens Einer trug eine Schusswaffe. Dann passierte es – oder besser gesagt passierte nichts: Eine Angestellte am Schalter machte den Tätern nämlich klar, dass sie an das Geld nicht rankomme.

Weil sie zudem im Zuge der Corona-Schutzmaßnahmen hinter einer Abtrennung aus Panzerglas stand, zogen die Räuber unverrichteter Dinge wieder ab.

Ohne Beute schneller?

An der gleich danach gestarteten Großfahndung beteiligten sich bis zu 25 Streifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber. Die Männer trugen nach Polizeiangaben Motorradkleidung und Helme. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Pforzheim zu melden.

Die Fanhdung blieb bislang ohne Ergebnis – vielleicht erreichten die Bankräuber ja ohne Beute die notwendige Geschwindigkeit, um sich rechtzeitig abzusetzen.