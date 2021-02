Die eisige Kälte hat Deutschland im Griff. Besonders hart ist diese Zeit gerade für obdachlose Menschen. Die Geschichte einer 20-jährigen Obdachlosen schockiert jetzt umso mehr: Sie hat ein Kind bei eisiger Kälte auf der Straße zur Welt gebracht.

Eine junge Frau, 20 Jahre alt, bekommt ein Kind in Nürnberg. Soweit so normal. Aber die Meldung der Bundespolizei schockiert: Die junge Frau ist obdachlos und hat ihr Kind auf der Straße zur Welt gebracht. Zu dieser Zeit hatte es in Nürnberg etwa -15 Grad.

Kind und obdachlose Frau im Klinikum

Die Bundespolizei wurde Freitagmorgen über die Geburt informiert und machte sich direkt auf die Suche nach der Frau und dem Baby. Gefunden hat die Polizei die beiden dann an einem Lüftungsgitter nahe einer U-Bahnstation. Das Neugeborene war laut Polizei „ notdürftig mit einem Schlafsack vor der Kälte “ geschützt. Der Rettungsdienst brachte die junge Mutter und das Neugeborene in eine Nürnberger Klinik.

Obdachlosigkeit in Zeiten von Corona

Nicht nur die eisige Kälte ist gerade ein Problem für Menschen, die auf der Straße leben. Wegen der Corona-Pandemie gibt es wenig Möglichkeiten, sich aufzuwärmen.

Kältenummern: Hilfe holen für obdachlose Menschen

Durch die Kältehilfe kann obdachlosen Menschen geholfen werden. Die Kältehilfe besorgt beispielsweise wärmende Decken oder Übernachtungsmöglichkeiten für Menschen, die sonst auf der Straße dem Frostwetter ausgesetzt sind.

Ulm testet Schutzboxen für Obdachlose

Was kann man noch tun, um obdachlosen Menschen zu helfen? Die Stadt Ulm hatte eine Idee. Diese Schlafkapseln sollen helfen: