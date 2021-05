Die Berliner Polizei hat eine Demo von Gegnern des Infektionsschutzgesetzes aufgelöst, weil die Demonstranten gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen hatten. Dabei flogen Flaschen gegen Beamte und es gab Festnahmen.

Flaschen fliegen durch die Luft, Beamte versprühen Pfefferspray, dazu Fußtritte und handfeste Rangeleien: Nach einer Demonstration gegen die Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes haben sich am Mittwoch im Berliner Regierungsviertel Gegner der Corona-Politik und die Polizei teils gewaltsame Auseinandersetzungen geliefert.

Mehr als 8.000 Demonstranten

Während der Bundestag über die neue Corona-Notbremse zur Eindämmung der dritten Pandemiewelle diskutierte, kamen rund um das Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni nach Polizeiangaben mehr als 8.000 Demonstranten zusammen. Etwa 2.200 Polizisten aus mehreren Bundesländern waren im Einsatz.

Demo in Berlin auf der Straße des 17. Juni. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Jörg Carstensen

Weil sich viele Teilnehmer nicht an die Corona-Hygieneregeln mit Distanz und Masken-Nasenschutz hielten, ordnete die Polizei am Mittag die Auflösung der Kundgebung an.

Da die Versammlungsleiterin der Versammlung auf der Straße des 17. Juni trotz mehrfacher Aufforderung nicht im erforderlichen Maß auf die Teilnehmenden der Versammlung einwirken konnte, wird die Versammlung durch unseren Einsatzleiter aufgelöst. #b2104 Polizei Berlin Einsatz, Twitter, 21.4.2021, 12:28 Uhr

Die Teilnehmer wurden per Lautsprecher aufgerufen, den Demonstrationsort zu verlassen. Da sich viele der Aufforderung widersetzen, griff die Polizei ein und drängte die Menschen von der Straße des 17. Juni in den Tiergarten ab. Dabei kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen.

Mehrere Festnahmen

Einzelne Teilnehmer wurden weggetragen, mehr als 150 vorläufig festgenommen. Ihnen werden Verstöße gegen die Corona-Regeln sowie Angriffe auf Einsatzkräfte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und versuchte Gefangenen-Befreiung vorgeworfen. Das Reichstagsgebäude sowie das Brandenburger Tor waren teils weiträumig abgesperrt. Für einen besseren Überblick beobachtete die Polizei die Lage auch von einem Hubschrauber aus.

In Berlin demonstrieren mehr als 8.000 Menschen anlässlich der Debatte über die Corona-Notbremse. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Paul Zinken

Nach Angaben der Polizei wurden vorab bereits vier Versammlungen durch die Versammlungsbehörde verboten, darunter eine „Querdenker“-Demonstration.

Bundestag beschließt Corona-Notbremse

Hintergrund für die Demos war die Debatte um die bundeweit einheitliche Corona-Notbremse. Am Nachmittag hat der Bundestag für die Änderung im Infektionsschutzgesetz gestimmt.