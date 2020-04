Wolfgang Schäuble (77) gilt unter Kennern als kluger, wenn nicht sogar „weiser“ Politiker. Jetzt hat er etwas gesagt, das viele aufhorchen lässt.

Schäuble blickt auf viele Jahre Erfahrung zurück: Insgesamt fast 20 Jahre hat er unter Helmut Kohl und später unter Angela Merkel als Innen- und Finanzminister gedient. Heute ist der CDU-Politiker als Bundestagspräsident protokollarisch der zweite Mann im Staat – gleich nach dem Bundespräsidenten und noch vor der Kanzlerin.

„Das ist in dieser Absolutheit nicht richtig“

Und nun dieses Knallerzitat: „Wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz

von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen: Das ist in dieser

Absolutheit nicht richtig“, hat Schäuble dem Tagesspiegel gesagt.

Wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gäbe, dann sei das die Würde des Menschen. Aber: „Sie schließt nicht aus, dass wir sterben müssen.“

Sagt da ein christlicher Politiker tatsächlich, der Schutz des Lebens stehe nicht immer an erster Stelle? Berlin-Korrespondentin Franka Welz hat sich das Interview genauer angeschaut:

Kippt die Stimmung?

Der CDU-Politiker sieht auch die Gefahr, dass die Stimmung in der

Bevölkerung kippt: „Es wird schwieriger, je länger es dauert.“ Er fordert zudem, nicht allein Virologen wichtige Entscheidungen zu überlassen. Es müssten auch "die gewaltigen ökonomischen, sozialen, psychologischen und sonstigen Auswirkungen" abgewogen werden. "Zwei Jahre lang einfach alles stillzulegen, auch das hätte fürchterliche Folgen."

Angesichts der ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie sieht der

frühere Bundesfinanzminister die Gefahr einer Überlastung der

staatlichen Handlungsfähigkeit und einer zu hohen Neuverschuldung.

"Der Staat kann nicht auf Dauer den Umsatz ersetzen", betonte Schäuble

angesichts von Milliarden-Rettungsschirmen und 156 Milliarden Euro

Neuverschuldung.

Schäuble erinnert: Es gibt auch noch den Klimawandel

Und: Es gibt auch immer noch die Krisen, die gerade in den Hintergrund getreten sind: „Noch immer ist nicht nur die Pandemie das größte Problem, sondern der Klimawandel, der Verlust an Artenvielfalt, all die Schäden, die wir Menschen und vor allem wir Europäer durch Übermaß der Natur antun“, so Schäuble. „Hoffentlich werden uns nicht wieder nur Abwrackprämien einfallen, die es der Industrie ermöglichen, weiter zu machen wie bisher.“