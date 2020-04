Was ist da 2004 am Himmel vor der Küste Kaliforniens entlanggeflogen? Lange hat sich das Pentagon bedeckt gehalten. Jetzt hat es die Aufnahmen der Kampfflieger veröffentlicht.

Viel sieht man nicht: Ein unbekanntes ovales Objekt fliegt 2004 am Himmel vor der Küste des kalifornischen San Diego. Mal sieht man es hell, mal dunkel, je nachdem, ob der Himmel gerade hell oder dunkel ist. Kampfpiloten des US-Flugzeugträgers „USS Nimitz“ (Foto oben) haben die Aufnahmen gemacht:

Dauer 1:16 min Ein Ufo vor der Küste Kaliforniens? Aufnahmen aus dem Jahr 2004

Immer wieder werden „Ufos“ gesichtet – und entpuppen sich in schöner Regelmäßigkeit als Wetterballons oder Drohnen. In diesen Fällen nicht. Jedenfalls bis jetzt.

Geheimes Programm zu Ufo-Identifizierung

Um praktisch die Öffentlichkeit um Mithilfe zu bitten, hat das US-Verteidigungsministerium – das Pentagon – seine Marine jetzt drei Videos von verschiedenen Begegnungen veröffentlichen lassen: Auf dieser Seite kann man sie downloaden.

Eine Pentagon-Sprecherin teilte am Montag mit, die Marine habe das Material nun offiziell veröffentlicht, um die Frage aufzuklären, ob die Videos echt seien und ob noch mehr hinter den Aufnahmen stecke. „Die in den Videos beobachteten Luftphänomene bleiben als ‚unidentifiziert‘ charakterisiert“, so die Sprecherin.

Bekannt sind die Aufnahmen eigentlich schon seit 2017. Die New York Times hat damals darüber berichtet. Ebenso wie über ein geheimnisvolles Ufo-Identifizierungsprogramm, in das das Pentagon jährlich 22 Millionen Dollar investiert und das 2012 angeblich eingestellt worden ist. Laut New York Times existiert es allerdings im Geheimen immer noch und untersucht Vorfälle, wie die in den Videos.