Im August soll in New York der Prozess gegen den US-Sänger R. Kelly beginnen. Ihm werden sexuelle Übergriffe auf Minderjährige zur Last gelegt. Kurz vorher sind neue Vorwürfe laut geworden. Diesmal geht es um einen 17-jährigen Jungen.