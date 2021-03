Astrazeneca mal wieder – der britisch-schwedische Impfstoff schafft es einfach nicht, dauerhaft aus den Schlagzeilen zu kommen. Jetzt haben die Gesundheitsminister eine Entscheidung getroffen.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben beschlossen, dass der Corona-Impfstoff von Astrazeneca ohne Einschränkung nur noch bei den über 60-Jährigen eingesetzt werden soll. Bei Personen unter 60 Jahren könnte die Impfung mit Astrazeneca für die Prioritätengruppen eins und zwei nach "sorgfältiger", ärztlicher Beratung ebenfalls fortgesetzt werden, heißt es in dem Beschluss vom Dienstag. Dies soll nur noch in Hausarztpraxen geschehen.

Thrombosen nach Astrazeneca-Impfung: neun Menschen gestorben

Zuvor hatten mehrere Länder bereits die Impfungen mit dem Astrazeneca-Wirkstoff für Menschen unter 60 ausgesetzt. Der Grund: Immer wieder ist von seltenen, aber gefährlichen Hirnvenenthrombosen die Rede – vor allem bei Frauen unter 60, in noch weniger Fällen auch bei Männern.

Der Erlanger Virologe Klaus Überla, der Mitglied der Ständigen Impfkommission (Stiko) sagte dem dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: „ Die Daten sprechen für einen kausalen Zusammenhang zwischen der Impfung von unter 55-jährigen Frauen mit Astrazeneca und dem Auftreten von Hirnvenenthrombosen bei diesen Frauen - auch wenn das seltene Ereignisse sind .“

Ist die Anti-Baby-Pille gefährlicher als der Corona-Impfstoff von Astrazeneca?

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hatte am Morgen mitgeteilt, man habe inzwischen 31 Fälle von Hirnvenenthrombosen nach AstraZeneca-Impfung registriert. In 19 Fällen sei zusätzlich ein Mangel an Blutplättchen, eine Thrombozytopenie, gemeldet worden, teilt das PEI auf Anfrage mit. Neun Betroffene seien gestorben. Mit Ausnahme von zwei Fällen beträfen alle Meldungen Frauen im Alter von 20 bis 63 Jahren. Die beiden Männer waren demnach 36 und 57 Jahre alt.

Mehrere Länder setzten Astrazeneca-Impfungen für Jüngere aus

Bald darauf erklärten Berlin, dann auch Brandenburg und Nordrhein-Westfalen, sie würden die Astrazeneca-Impfungen für Jüngere aussetzen. Andere hatten erst die Entscheidung von heute Abend abwarten wollen.

Verrückt erscheint vielen: Am Anfang war Astrazeneca aufgrund mangelnder Daten bezüglich Älteren für Menschen über 65 verboten. Erst am 11. März empfahl die Ständige Impfkommission den Wirkstoff auch für sie.

Nur wenige Tage später kamen die Gerüchte über Hirnvenenthrombosen vor allem bei Frauen unter 55 Jahren auf – die Astrazeneca-Impfungen wurden ausgesetzt. Vier Tage später dann empfahl ihn die EU-Gesundheitsbehörde EMA nach eingehender Prüfung erneut. Seitdem wurde wieder damit geimpft.