In Großbritannien ist ein weiterer Impfstoff zugelassen worden. Dieses Mal ist es sogar ein eigener – er kommt nämlich vom britischen Pharmaunternehmen Astrazeneca. Entwickelt wurde er in Zusammenarbeit mit der renommierten Oxford University. David Beck aus der SWR-Wissenschaftsredaktion beantwortet die wichtigsten Fragen.

Der Impfstoff ist mit 70 Prozent Wirksamkeit deutlich weniger wirksam als etwa der von Biontech und Pfizer. Was heißt das genau?

David Beck: „In erster Linie heißt das, dass weniger Menschen durch den Impfstoff geschützt sind. 30 Prozent der Geimpften könnten sich also trotzdem noch mit dem Virus infizieren. Aber das muss nicht unbedingt heißen, dass die dann gar nicht geschützt sind. Der Impfstoff kann auch dann noch vor einem schweren Krankheitsverlauf schützen.

Es ist auch übrigens noch gar nicht gesagt, ob irgendein Impfstoff überhaupt vor einer Infektion schützt. Es kann nämlich sein, dass man sich trotzdem infizieren kann, auch wenn man geimpft ist – aber so gut geschützt ist, dass man keine Krankheitssymptome ausbildet. Das könnte aber bedeuten, dass man trotzdem ansteckend sein kann. Das wird sich erst in den nächsten Monaten für alle Impfstoffe zeigen.“

Funktioniert der Impfstoff von Astrazeneca nach dem gleichen Prinzip wie der von Biontech?

David Beck: „Nicht ganz. Der Impfstoff von Astrazeneca ist ein DNA-Impfstoff, kein RNA-Impfstoff. DNA ist ja auch Erbgut, eigentlich sogar die bekanntere Form. Die Idee beider Impfstoffe ist aber die gleiche: Wir geben dem Körper die Blaupause für ein Oberflächenprotein des Virus, das sogenannte Spike-Protein. Unsere Zellen produzieren das dann und zeigen es dem Immunsystem, das dann Antikörper dagegen produziert.

Wenn das echte Virus dann auftaucht, wird es sofort vom Immunsystem erkannt und bekämpft. Der Unterschied zu den RNA-Impfstoffen ist hauptsächlich, wie das Erbmaterial in die Zellen transportiert wird. Und zwar passiert das bei dem britischen Impfstoff mit Erkältungsviren. Die werden unschädlich gemacht und mit dem DNA-Strang versehen und in den Körper gespritzt. Den DNA-Strang injizieren die Viren dann in die Zellen, wo dann Oberflächenproteine produziert werden.“

Den Impfstoff soll es ja für drei Dollar pro Dosis geben, bei Biontech zahlt man das zehnfache – warum ist der britische Impfstoff so viel günstiger?

David Beck: „Astrazeneca hat sich schon sehr früh entschieden, die erste Milliarde Impfdosen, die sie produzieren, zum Selbstkostenpreis anzubieten. Und das sind eben drei Dollar. Da steckt aber natürlich auch ein bisschen Eigennutzen drin. Denn die Pharmabranche gilt in der Regel als fast schon verwerflich – da ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Werbung, wenn man sich als selbstloser Retter der Menschheit darstellen kann. Nach dieser ersten Milliarde wird der Impfstoff wahrscheinlich ähnlich so viel kosten wie die anderen. Das Unternehmen wird schon auch Geld damit verdienen.“

Dieser Impfstoff hat ja nicht die enormen Anforderungen an Transport und Lagerung. Wird das der sein, der in Hausarztpraxen landet?

David Beck: „Das kann schon sein, einfach weil der britische Impftoff nicht so tief gekühlt werden muss wie etwa der von Biontech und Pfizer. Aber es gibt auch andere Impfstoffe, bei denen das so sein wird. Johnson & Johnson entwickelt zum Beispiel gerade auch ein Impfstoff, der ähnlich funktioniert wie der von Astrazeneca – also über DNA, die über ein Virus in den Körper transportiert wird.

Es stellt sich jetzt auch nach und nach heraus, dass die RNA-Impfstoffe vielleicht doch nicht so tief gekühlt werden müssen. Moderna hat da schon im Herbst den Anfang gemacht und verkündet, dass ihr Impfstoff bis zu drei Monate bei Kühlschranktemperaturen überlebt. Und ganz ehrlich: In den nächsten Monaten wird jede verfügbare Dosis so schnell es geht verimpft. Die werden dann nicht monatelang in irgendeinem Lagerhaus auf ihren Einsatz warten müssen. Und ich glaube auch, dass sich herausstellen wird, dass der Impfstoff von Biontech länger bei Kühlschranktemperaturen überlebt – oder so weiterentwickelt wird, dass das dann der Fall sein wird.“

Wann kommt der Impfstoff von Astrazeneca bei uns?

David Beck: „Wann der britische Impftoff auch zu uns kommt, kann man aktuell noch nicht sagen. Aber bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA läuft schon das sogenannte Rolling-Review-Verfahren, bei dem laufend Daten gesammelt werden, damit das eigentliche Zulassungsverfahren dann beschleunigt werden kann. Das gab es ja auch schon bei den Impfstoffen von Biontech und Moderna. So ein Verfahren läuft gerade auch noch für den Impfstoff von Johnson & Johnson. Der wenigen Erfahrung nach zu urteilen, die wir damit haben, würde ich damit rechnen, dass die beiden Impfstoffe dann in den nächsten drei Monaten zugelassen werden – frühestens ab Anfang Mitte Februar.“

Astrazeneca entwickelt gerade auch ein Medikament, das sofort gegen Corona helfen soll. Wie vielversprechend ist das?

David Beck: „Sehr vielversprechend, glaube ich. Denn dabei handelt es sich um Antikörper – und bei den ganzen Medikamenten, die im vergangenen Jahr immer wieder im Gespräch waren gegen Corona waren es immer die Antikörper, die am besten weggekommen sind. Kaum ein anderes Medikament hat überhaupt eine Wirkung im Kampf gegen das Virus gezeigt.

Der Unterschied zu den Impfstoffen – bei denen der Körper auch angeregt wird, selbst Antikörper zu produzieren – liegt darin, dass diese Antikörper eben sofort gegen das Virus helfen sollen. Deswegen können sie dann als Medikament bei gerade Infizierten eingesetzt werden. So ein Medikament kann aber auch präventiv wirken – allerdings würde der Schutz nicht so lange halten wie bei einer Impfung. Das wissen wir aber alles noch nicht sicher, das müssen die nächsten Monate zeigen.“