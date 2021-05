auf Facebook teilen

Ein junger Mann wurde bei einem Haiangriff in Australien verletzt. Am weltberühmten Great Barrier Reef kam es in jüngster Zeit zu mehreren Attacken. Außerdem haben Forscher dort bei Untersuchungen festgestellt: Das Riff ist beschädigt wie nie zuvor.