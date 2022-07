Die Anwohner von Midlura trauten ihren Augen nicht: Mitten in der Nacht hat sich über der Wüste ein riesiger roter Pilz gezeigt. Mittlerweile kennen alle die Ursache.

„Ich dachte, ich sei in ‚Stranger Things‘“ , hat eine Anwohnerin der britischen BBC gesagt. Und wirklich: Es sieht ein bisschen so aus wie in der Mystery-Serie von Netflix. Hier ein paar Bilder der anderen Art:

Staatliche Anlage – top secret!

Die Auflösung lässt aber auch nichts an Skurrilität zu wünschen übrig: Nahe Midlura steht – ohne dass die Anwohner es wussten – eine große, staatliche Marihuana-Farm. Das Gras, das dort angebaut wird, ist für medizinische Zwecke gedacht.

Das Mega-Licht, das fast an einen Atompilz erinnert, kommt von den gesammelten Wachstumslampen. Sollen die Pflanzen blühen, werden besondere Glühbirnen verwendet, die ein rötliches Licht verbreiten. Ein paar Hundert davon und eine entsprechende Wetterlage und es sieht wirklich ein bisschen aus wie in „Stranger Things“.

Und: Die Lage der Marihuana-Farmen ist in Australien streng geheim, damit nicht nachts Leute einbrechen und sich bedienen, schreibt die BBC. Deshalb wusste auch keiner Bescheid. Bis jetzt – mit so einer Festbeleuchtung bleibt wohl nichts lange verborgen.