Die zwei jungen Männer sitzen vor einem großen Fenster, die Mikrofone sind aufgebaut, sie zeichnen gut gelaunt einen Podcast auf. Man kann kaum hinschauen, wie dann ein Auto auf ihren Platz zurast.

Der amerikanische Podcaster Nathan Reeves hat eine Kamera aufgestellt, die das Interview mit seinem Gast Alexsey Reyes aufnimmt. Reyes sagt noch : „Hier ist es super ruhig!“ . Dann knallt das Auto in die Scheibe:

Der Geländewagen kracht in das Café in Houston, die riesige Frontscheibe zersplittert und Glas wird auf Reeves und seinen Gast geschleudert. Es müssen wirklich eine Großfamilie Schutzengel dagewesen sein, denn: Bei dem Unfall am Samstag wurde niemand verletzt, sagte John Cannon, Polizeisprecher von Houston.

Podcaster sind erst geschockt und dann happy

In dem SUV saß eine Frau mit zwei Beifahrern. Sie war über eine rote Ampel gefahren, dann in ein anderes Auto gekracht und zuletzt in das Café geschleudert. Dort befanden sich mehr als ein Dutzend Menschen, sagte die Polizei von Houston.

Alle sind unverletzt – und damit wurde das Video für den Podcaster Reeves auch zu einem unfreiwilligen Highlight.

Am Anfang war es ein Schock und viel Adrenalin. Aber nachdem wir sichergestellt hatten, dass es allen gut ging, bin ich einfach ausgeflippt, dass ich das Ganze auf Film bekommen habe.

Trotz allem Glück hängt der Unfall den Podcastern nach. „Je mehr Tage vergehen, desto mehr wird mir klar, wie schlimm es hätte enden können“ , sagt Reyes. Er verarbeite den Unfall immer noch und habe später am Tag Glassplitter in seinen Haaren und Armen gefunden.

