Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der mit einem Auto in das Tor des Bundeskanzleramtes gefahren ist. Viel passiert ist nicht – aber der Mann war schon einmal mit einem ähnlichen Vorfall aufgefallen.

Der Kombi war am Mittwochvormittag gegen das Eisengitter vor der Einfahrt des Bundeskanzleramts in Berlin geprallt. Auf den Seiten des Fahrzeugs waren mit weißer Farbe Botschaften geschrieben worden.

Protest-Botschaften aufs Auto geschrieben

Auf einer Seite stand „Stop der Globalisierungs-Politik“ und auf der anderen „Ihr verdammten Kinder- und alte Menschen-Mörder“. Das Auto kam vor dem geschlossenen Tor in einem ansonsten abgesperrten Bereich vor dem Amtssitz von Angela Merkel zum Stehen.

Absichtlich gegen das Tor gefahren oder nicht?

Die Polizei erklärte via Twitter, dass der Fahrer in Gewahrsam genommen wurde. Es müsse nun geklärt werden, ob er das Auto absichtlich gegen das Tor gesteuert habe. Die Ermittlungen liefen „in alle Richtungen“.

Aktuell sind unsere Kolleg. gemeinsam mit der @bpol_b am #Bundeskanzleramt im Einsatz. Ein Auto steht am Tor des Gebäudes - Wir klären derzeit, ob der Fahrer dieses dagegen gesteuert hat. Er wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen. Weitere Infos folgen. ^tsm Polizei Berlin, Twitter, 25.11.2020, 10:51 Uhr

Am Nachmittag war dann klar, dass es sich bei dem Fahrer um einen 54-Jährigen gehandelt hat. Er war mit dem im Landkreis Lippe in Nordrhein-Westfalen zugelassenen Auto eher langsam gegen das Tor gefahren – und nicht mit voller Wucht. Berlins Polizeisprecher Thilo Cablitz erklärte, der Mann sei mit seinem Auto mit „sehr geringer Geschwindigkeit gefahren, so dass auch nur sehr geringer Sachschaden am Tor und an dem Fahrzeug entstand“.

Polizei: Motiv weiter unklar

Zu den Hintergründen wollte sich der Polizeisprecher nicht festlegen: „Ob es sich um einen psychischen Zustand oder eine andere Motivation handelt, wird aktuell geklärt.“ Es könne nur spekuliert werden, „ob es sich um einen symbolischen Akt handelte oder Aufmerksamkeit erregt werden sollte“. Aber: Der Mann war schon einmal mit einer ähnlichen Tat aufgefallen.

Der 54-Jährige hat bereits 2014 an der Regierungszentrale eine fast identische Tat begangen. Das bestätigte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Damals war der Mann mit demselben Auto gegen den Zaun des Kanzleramts gefahren. Fotos von dem Vorfall zeigen den Wagen. Auf der linken Seite stand damals: „Nicole, ich liebe dich“, auf der anderen Seite: „Schluss mit dem Menschen tötenden Klimawandel“. Auch damals wurde der Mann sofort festgenommen.

Keine Gefahr für Kanzlerin Angela Merkel

Die Polizei teilte am Mittwoch mit, der Mann werde vernommen, dann entscheide man, wie weiter mit ihm verfahren werde. Ein Regierungssprecher betonte, für Kanzlerin Merkel und alle im Kanzleramt Beschäftigten habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung bestanden.