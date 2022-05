Eine Horror-Vorstellung für Eltern: Kinder wollen über die Straße laufen – ein Autofahrer kommt angefahren und ignoriert die rote Ampel.

So passiert am Montagnachmittag in Stuttgart-Bad Cannstatt. Nach Angaben der Polizei soll der Autofahrer weitergefahren sein, obwohl die Ampel rot war. Dabei hat er die beiden neunjährigen Mädchen angefahren, als sie gerade die Straße überqueren wollten.

Eines der Mädchen wurde dabei schwer, das andere leicht verletzt. Beide Kinder wurden ins Krankehaus gebracht.

Mann flüchtet zunächst vom Unfallort, stellt sich später

Der Autofahrer flüchtete daraufhin vom Unfallort. Laut Polizei verfolgte ihn eine Zeugin. Als der Mann sein Auto stehen ließ und zu Fuß weitergehen wollte, versuchte die Frau ihn auf den Unfall anzusprechen.

Etwa zwei Stunden später meldete sich der 45-Jährige dann auf einem Polizeirevier. Er gestand, den Unfall verursacht zu haben. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, kurz darauf aber wieder freigelassen.

Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Außerdem musste er eine Blutbrobe wegen Alkohols abgeben, das Ergebnis steht noch aus. Die weiteren Ermittlungen dauern an.