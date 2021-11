In München ist ein Mann ganze 85 Mal geblitzt worden – in nur einem Monat. Dafür erwartet ihn jetzt eine ordentliche Geldstrafe.

Das ist tatsächlich rekordverdächtig: Wer fährt bitte so, dass er 85 Mal in nur einem Monat geblitzt wird?! Ein Raser in München. Die Strafe: rund 100 Punkte in Flensburg und satte 14.000 Euro Bußgeld. Seinen Führerschein ist er damit auf jeden Fall los. Wie lange ist noch nicht klar. Eigentlich hat man bereits mit acht Punkten für mindestens sechs Monate den Führerschein weg.

Wegen Nummernschild zunächst nicht geschnappt

Warum hatte der Mann überhaupt die Gelegenheit, immer und immer wieder viel zu schnell – mit weit über 100 km/h – in die Radarfalle zu fahren? Sein Nummernschild verursachte offenbar Probleme für die Polizei. Laut BR24 handelt es sich um ein Überführungskennzeichen, das möglicherweise auf eine Firma im Ausland zugelassen ist.

Parken, Rasen, Rettungsgasse – ab jetzt gelten härtere Bußgelder

Der Zufall hilft: Die Polizei schnappte den Autofahrer schließlich doch, weil er – wer hätte es ahnen können – wieder einmal zu schnell war. Blitzer Nummer 85 war nämlich inklusive Polizeikontrolle. Dabei fiel auf, dass es sich um den gesuchten Raser handelte. Er habe dabei als Verantwortlicher sämtlicher mit dem Kennzeichen begangener Verkehrsverstöße identifiziert werden können, erklärte die Polizei.