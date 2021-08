Ein kleiner Baby-Koala ist im Australian Reptile Park in Sydney zum ersten Mal in seinem Leben vermessen worden – und er ist sooooo niedlich.

Tierbabys sind eigentlich immer süß – aber hier bekommt ihr beim Zuschauen einen Zuckerschock. Im Australian Reptile Park ist ein Mini-Koala vermessen worden – zum ersten Mal in seinem Leben.

Die kleine Tippi ist zwar schon sieben Monate alt, ist aber erst in dieser Woche zum ersten Mal bei einem Gesundheits-Check gewesen.

Baby-Koala in Sydney ist topfit

Der Park teilte mit, Tippi sei in Topform: 357 Gramm wiegt die Kleine. Während der Untersuchung hielt sich der Mini-Koala statt an seiner Mama an einem Stofftier fest – und ließ die Untersuchung ganz locker über sich ergehen.

Tippi ist das älteste von sechs Baby-Koalas in dem Park in diesem Jahr. Und weil die Kleine so tapfer war, bekam sie jede Menge Streicheleinheiten von einer Pflegerin.

Buschfeuer in Australien hat viele Koalas getötet

Der Australian Reptile Park will mit seinem Zuchtprogramm sicherstellen, dass sich die Koalas weiter vermehren. In der Buschfeuersaison 2019/2020 kamen viele Koalas ums Leben, die Population erholt sich nur langsam.

Im Park selbst leben fast 40 Koalas – es werden aber von Jahr zu Jahr mehr, weil die Zucht der Tiere erfolgreich läuft.