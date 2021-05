„Lasst mich durch, ich will hier raus und warte nicht auf den Krankenwagen!“ So ungefähr waren wohl die Gedanken des kleinen Jungen – bevor er einfach im Auto seiner Eltern auf die Welt kam.

Die Eltern fuhren zu zweit daheim in Dorsten los: also der werdende Vater und die hochschwangere Mutter. Ihr Ziel war ein Krankenhaus in Moers (NRW), wo die Geburt eingeleitet werden sollte. Irgendwann aber war den jungen Eltern dann klar, dass sie nicht zu zweit, sondern wohl zu dritt ankommen werden – denn mitten auf der Autobahn setzten die Wehen so stark ein, dass die Geburt nicht mehr aufzuhalten war.

Geburtsort: Der Standstreifen bei Oberhausen

Der Vater fuhr sofort auf den Standstreifen kurz vor dem Kreuz Oberhausen auf der A42 und alarmierte von dort den Rettungsdienst. Zu spät: Als der Krankenwagen samt Löschfahrzeug zur Verkehrsabsicherung eintraf, war das Baby schon da, wie die Feuerwehr mitteilte.

FW-OB: Kind auf BAB 42 geboren #Oberhausen112 #Geburt #Rettungsdienst #Notarzt