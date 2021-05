Das Auto ist ein Haufen Schrott, die junge Fahrerin wohlauf – „wie durch ein Wunder“, heißt es im Polizeibericht.

Normalerweise gibt es das nur in Action-Komödien: Ein Wagen kommt von der Straße ab, fliegt durch die Luft, überschlägt sich beim Aufprall mehrfach und bleibt dann liegen. Die Tür wird aufgedrückt und ein Mensch steigt praktisch ohne einen Kratzer aus.

Unfall nach „verbotener Bedienung des Smartphones“

Das ist am Dienstag einer jungen Frau in Bad Kreuznach passiert. Direkt unschuldig war sie nicht. Im Polizeibericht heißt es: Die junge Frau, die nahe dem Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg alleine in ihrem Auto unterwegs war, sei durch „ die verbotene Bedienung ihres Smartphones derart abgelenkt “ gewesen, dass sie mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen sei.

Sie raste in ein angrenzendes Feld und überschlug sich mehrere Male, bevor der Wagen zum Stehen kam, wie die Polizei mitteilte.

Auto von Fahranfängerin ist hinüber

Nach ersten Erkenntnissen habe sie sich keine Verletzungen zugezogen. Dennoch sei sie vorsorglich zur Beobachtung in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus gebracht worden.

An ihrem Wagen sei ein „ wirtschaftlicher Totalschaden “ entstanden. Gegen die 18-Jährige wurde zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Im vergangenen Dezember hatten vier Menschen auf der A5 an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Hessen ähnlich großes Glück gehabt: Sie kamen bei einem schweren Unfall mit einem Pannenfahrzeug mit leichten Verletzungen beziehungsweise unverletzt davon.