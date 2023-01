Dieser Bär braucht weder Filter, noch das richtige Licht. Er ist einfach Bär. Und geht viral.

Dieser Schwarzbär ist unterwegs in einem Naturpark in Colorado. Da entdeckt er eine der neun Kameras, die die Parkverwaltung zur Überwachung aufgestellt haben. Und dann nimmt alles seinen Lauf: Über 400 Mal löst der Bär die Kamera aus und spielt gefühlt alle Selfiegesichter durch, die es gibt: Frech, sexy, verträumt, lustig, angeberisch, Zunge raus, Kopf schief, frontal, alles dabei. „Hallo, ich bin ein Bär, ich sehe gut aus und das sind die Beweisfotos:“

Die User lieben „Beoncy bear“ , feiern ihn als Drag-Queen, Kim-bearly Kardashian und großartigen Influencer – das sind einige Kommentare auf Instagram:

„Sie ist so hüsch, und sie weiß es!“ (ariescat2019 She’s so pretty! And she 💯 knows it!)

„Endlich! Ein Influencer, der keine Filter benutzt!“ (c_j_wdg8 Finally! An "influencer" who doesn't use vanity filters)

„Sie sollte ihre eigene Instaseite bekommen!“ (i_luv_2travel So cute❣️ She should have her own instagram page….)

„Sie ist eine Drag-Queen!“ (moonwater612 She’s a drag queen! ❤️❤️❤️😂😂😂🙌🙌)

„Wenn das eine Sie ist, dann ist sie Kim-bearly Kardashian!“ (cara_yum_yum I love it! So many Selfies! If shes a female shes Kim-bearly Kardashian! This bear is amazing! Thank you for sharing!)

Alle lieben diesen Grinse-Hai mit dem traurigen Geheimnis

Diese Bilder brachten uns zum Lachen und wir dachten, dass das anderen auch so geht.

Schwarzbären sind Einzelgänger und leben gewöhnlich eher im Verborgenen, sagte der Sprecher. Deshalb gebe es auch keine genauen Informationen darüber, wie viele Schwarzbären in Colorado leben. Schätzungen zufolge seien es im Jahr 2015 bis zu 20.000 Tiere gewesen. Die Kameras dienten eigentlich dazu, Informationen über die Wildtiere in der Region zu sammeln, um sie besser schützen zu können.

„Toadzilla“: Gigantische Monsterkröte wird eingeschläfert

Was macht der Selfie-Bär heute?

Der Bär macht Winterschlaf! Die Bären-Selfies wurden bereits vor einigen Monaten gemacht, erklärte die Parkverwaltung. Derzeit hielten die Schwarzbären in Colorado Winterschlaf.