Außenministerin Baerbock (Grüne) steht nach Äußerungen über die deutsche Unterstützung für die Ukraine in der Kritik. Manche fordern ihren Rücktritt. Was hat sie gesagt?

Die Äußerungen von Annalena Baerbock (Grüne) fielen auf einer Podiumsdiskussion in Prag. Dort ging es um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Jetzt geht es um wenige Sätze in einem langen Video – aber sie lösen im politischen Berlin und in sozialen Medien teilweise große Empörung aus.

Was hat Baerbock gesagt?

Zusammengefasst sagt Baerbock auf Englisch, dass sie den Ukrainern versprochen habe, sie so lange wie nötig zu unterstützen, und dass sie deshalb auch liefern wolle – unabhängig davon, was ihre deutschen Wähler darüber denken ( „no matter what my German voters think“ ). Genau dieser Halbsatz wird nun von vielen kritisiert. Der Vorwurf lautet, ihr sei als demokratisch gewählte Politikerin der Wille der Bürger egal – was also sehr undemokratisch wäre.

In diesem Zusammenhang fielen Baerbocks Sätze „Denn wenn ich als Politikerin das Versprechen gebe - und glücklicherweise gibt es in einer Demokratie die Möglichkeit, dass die Leute mir widersprechen und in vier Jahren sagen: ‘Sie haben uns nicht die Wahrheit gesagt’ -, aber wenn ich dieses Versprechen an die Ukrainer gebe: ‘Wir stehen so lange an eurer Seite, wie Ihr uns braucht’, dann möchte ich auch liefern, egal was meine deutschen Wähler denken, aber ich möchte für die ukrainische Bevölkerung liefern. Und deshalb ist es mir wichtig, immer sehr offen und klar zu sein. Das bedeutet jede Maßnahme, die ich treffe, muss so lange anhalten, wie die Ukraine mich braucht. Und deswegen ist es so wichtig klar zu sein, ja: Jeder von uns wünscht sich, dass der Krieg morgen stoppt. Aber falls er eben nicht morgen stoppt, werde ich auch in zwei Jahren da sein." (Quelle: BR)

Kritik an Baerbocks Äußerung: „egal, was meine deutschen Wähler denken“

Die Linken-Abgeordnete Sevim Dagdelen warf Baerbock genau das auf Twitter vor. Baerbock sei ein „Totalausfall“ . Dagdelen hat sich in der Vergangenheit immer wieder ablehnend über deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine geäußert.

77% der Bürger fordern Verhandlungen zwecks Beendigung des Krieges. Eine Außenministerin, die Diplomatie ablehnt & mit "Ukraine first, Bürger egal" Verachtung für alle zeigt, die gegen die Folgen ihrer Irren #Sanktionen protestieren,ist ein Totalausfall! https://t.co/fLV7WZlQYA

Ähnliche Kritik kam von der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel, die Baerbocks Rücktritt forderte.

Gemäßigter äußerte sich der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Er warf Baerbock auf Twitter sinngemäß vor, sie wolle offene Türen einrennen. Er schrieb von „Schein-Heroismus“ , weil die Mehrheit der Deutschen zur Unterstützung der Ukraine bereit sei. „Demokratische Politiker müssen versuchen, die Anderen mit guten Argumenten zu überzeugen und nicht mit Basta.“

Liebe Frau Baerbock, das ist unnötiger Schein-Heroismus. Die Mehrheit der Deutschen ist dazu bereit, die #Ukraine weiter zu unterstützen. Demokratische Politiker müssen versuchen, die Anderen mit guten Argumenten zu überzeugen und nicht mit Basta. https://t.co/Xf6AIE82Ms

Fake News über Aussage von Baerbock

Der Bayerische Rundfunk berichtet, dass User auf Telegram Baerbock einen weiteren Halbsatz anhängen, den sie aber nicht gesagt hat. Dabei fügen sie dem (so gefallenen Satz) „ egal, was (meine) deutsche(n) Wähler denken “ noch als Fake-Zusatz hinzu „ oder wie hart ihr Leben wird “. Dadurch entsteht der Eindruck, als hätte Baerbock gesagt, sie stehe zur Ukraine-Hilfe, selbst wenn deutsche Wähler dafür leiden müssten. Diese Aussage ist aber so auf der Podiumsdiskussion in Prag nicht gefallen.

Kritik an Baerbock-Aussage: Wie ist das zu bewerten?

Alfred Schmit aus dem ARD-Hauptstadtstudio ist der Meinung, die harte Kritik an Baerbocks Aussage kommt daher, dass die, „ die sich sofort und schnell aufgeregt haben, sehr wahrscheinlich die Original-Quelle nicht gecheckt “ hätten.

Vielleicht stecke auch Propaganda aus Moskau dahinter: „ Das Auswärtige Amt spricht übrigens in einer Reaktion davon, dass hier Desinformation von pro-russischen Kanälen verbreitet wurde “, meint Schmit.

Grundsätzlich gelte, dass man vor dem Kommentieren erst einmal die Original-Quellen überprüfen sollte, „ bevor sie Kritik üben und vielleicht auch nicht immer aufspringen auf eine Kritik-Welle, die gerade läuft. “ Und eines sollte man auch bedenken: Wir sind in Kriegszeiten „ und da werden auch im Netz sehr schnell Aufreger-Themen erzeugt, und das hier ist möglicherweise ein Beispiel dafür “, sagt Schmit.