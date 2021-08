Durch den Streik der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) fällt ein Großteil der Züge im Nah- und Fernverkehr aus. Tausende Fahrgäste müssen jetzt improvisieren.

Sechs Jahre nach dem letzten quälenden Lokführer-Streik ist es wieder so weit: Die Mitglieder der GDL haben sich am Montag mit großer Mehrheit für einen Arbeitskampf ausgesprochen. Bereits am Dienstagabend ging es im Güterverkehr los.

Seit 2 Uhr heute Morgen haben Lokführer im Personenverkehr der Deutschen Bahn die Arbeit niedergelegt – mit deutlich spürbaren Folgen. Im Fernverkehr versuche man, ein Viertel der Züge fahren zu lassen, sagte Bahn-Sprecher Achim Stauß. Zwischen großen Metropolen solle zumindest ein Zwei-Stunden-Takt sichergestellt werden. Im Nahverkehr gebe es regionale Unterschiede. Hier fahren unterschiedliche andere Anbieter, wie beispielsweise Go Ahead, Abellio, National Express, Vlexx oder die SBB, bei denen der Streik kaum Auswirkungen haben dürfe.

Wir tun unser Möglichstes dafür, die Menschen heute noch ans Ziel zu bringen.

Bahnverkehr in Baden-Württemberg wegen Streiks massiv beeinträchtigt

Bahnstreik führt zu massiven Einschränkungen in Rheinland-Pfalz

Ersatzfahrplan: Welcher Zug fährt, welcher nicht?

Hier gibt die Deutsche Bahn Auskunft darüber, welche Verbindungen aktuell betroffen sind.

Der Streik der #GDL hat begonnen und wirkt sich stark auf den Zugverkehr aus. Die Züge im Fern- und Nahverkehr der Deutschen Bahn verkehren nach einem Ersatzfahrplan. #DB-Sprecher Achim Stauß erläutert die aktuelle Lage. Mehr Infos zum #gdlstreik unter: https://t.co/ND0dJcTam9 https://t.co/V2FM7jbG3C

Auch diesmal gilt: Wenn ein Zug wegen des Streiks mehr als eine Stunde Verspätung hat oder ganz ausfällt, gelten die gesetzlichen Fahrgastrechte. Die Bahn gewährt zudem bei bereits gekauften Fahrkarten eine erweiterte Gültigkeit mit flexiblerer Nutzung oder auch eine kostenlose Ticket-Erstattung. Darüber informiert die Bahn auf einer Sonderseite.

Streik mitten in der Urlaubszeit

Der August ist eine der reisestärksten Zeiten. Viele Menschen fahren in Urlaub, in 11 der 16 Bundesländer sind gerade Schulferien. GDL-Chef Claus Weselsky sagt, es gebe keinen günstigen Zeitpunkt für einen Streik. Man habe ihn so gewählt, dass er vor dem noch reisestärkeren Wochenende beendet sei.

Kritik gab es allerdings auch, dass solch ein Streik während der Corona-Pandemie stattfindet. Die wenigen Zügen, die noch fahren, dürften nämlich recht voll werden. Ob dann noch genügend Abstand zu anderen Fahrgästen gehalten werden kann, ist fraglich. Stauß rief Reisende auf, nicht notwendige Fahrten zu verschieben.

Weselsky lässt diese Kritik aber nicht gelten: Die Menschen im Eisenbahnsystem hätten über die gesamte Corona-Zeit den Verkehr aufrechterhalten. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF hielt er weitere Streiks für möglich. Darüber werde kommende Woche entschieden.

Claus Weselsky, Vorsitzender der Lokführergewerkschaft #GDL, verteidigt den #Bahnstreik im #ZDFmoma: Die Bahn spiele "ein falsches Spiel". Weitere Streiks schließt er nicht aus, von Bahnvorstand Martin Seiler erwartet er ein verbessertes Angebot: https://t.co/kGuPI4c1dD

Große Mehrheit der GDL stimmte für Bahnstreik

95 Prozent der GDL-Mitglieder stimmten bei der Urabstimmung am Montag mit Ja. Der Chef der Lokführer-Gewerkschaft Claus Weselsky kündigte daraufhin an, dass der Streik am Dienstag beim Frachtverkehr bei der DB Cargo losginge und ab 2 Uhr am Mittwochmorgen auch Lokführer im Personenverkehr streiken würden. Der Streik soll an diesem Freitag, also am 13. August, um 2 Uhr morgens enden.

Die GDL will nach den Worten Weselskys eine Nullrunde im laufenden Jahr nicht akzeptieren, verlangt eine deutliche Corona-Prämie von 600 Euro und Einkommenssteigerungen von 3,2 Prozent bei einer Laufzeit von 28 Monaten.

Anders als die größere, konkurrierende Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will sie in diesem Jahr keine Nullrunde bei den Gehältern akzeptieren. So will die GDL auch bei den Mitarbeitern im Machtkampf mit der EVG punkten.

Streik bei der Bahn: „Attacke auf das ganze Land"

Die Bahn will angesichts von neuen Milliardenverlusten während der Corona-Pandemie und großen Flutschäden einen länger laufenden Tarifvertrag und spätere Erhöhungsstufen bei gleicher Prozentzahl. Eine Bahn-Sprecherin hatte zudem am Montag gesagt, dass Streiks die Kunden wie Beschäftigte wie ein „ Schlag ins Gesicht “ treffen würden. Ein Streik wäre eine „ Attacke auf das ganze Land “, hatte Bahn-Personalchef Martin Seiler erklärt.

Er hält den Ausstand für „ völlig unangemessen und überzogen “ und appelliert an die GDL, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren.