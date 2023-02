Bei Bauarbeiten auf der Rheintalbahn bei Rastatt ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der Zugverkehr zwischen Rastatt und Baden-Baden musste eingestellt werden.

Für Pendler und Reisende dürfte diese Nachricht besonders ärgerlich sein: Kein Zugverkehr zwischen Rastatt und Baden-Baden und zwar für den Regional- und Fernverkehr. Und das am Freitagnachmittag auf einer der wichtigsten Strecken in Baden-Württemberg. Da ist das Chaos vorprogrammiert.

Pendelbusse zwischen Rastatt und Baden-Baden

Wegen eines Bombenfunds enden die Züge aus Richtung Karlsruhe in Rastatt, die aus Richtung Offenburg enden in Baden-Baden, wie die Bahn mitteilte. Busse übernehmen den Pendelverkehr, kündigte eine Sprecherin an. Hunderte Fahrgäste strandeten an den Bahnhöfen in Rastatt und Baden-Baden. Für sie wird die Reise wohl sehr verspätet nur weitergehen können, denn die Bahn rechnet mit einer Sperrung bis mindestens 21 Uhr.

#RE2 Entschärfung einer Fliegerbombe im Raum #Rastatt. Verspätungen und Teilausfälle. Züge aus Richtung #Karlsruhe Hbf enden/beginnen in #Rastatt und aus Richtung #Offenburg enden/beginnen in #Baden-Baden. Ersatzverkehr mit Bus zw. #Rastatt und #Baden-Baden in Kürze. #DBRegio_BW

Aufgrund einer Fliegerbombenentschärfung kommt es zwischen Frankfurt & Basel aktuell zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Bitte informiert euch auf https://t.co/kzJtR2PzIc bzw. im DB Navigator über eure Verbindung und auf https://t.co/rnaSSEMa6s über die aktuelle Lage.

Bombe soll am Abend gesprengt werden – A5 muss gesperrt werden

Wie lange die Strecke gesperrt bleibt, ist noch nicht klar. Fachleute untersuchten die 250 Kilogramm schwere Bombe am Mittag. Die Bombe sei 70 bis 80 Zentimeter lang und sei 30 bis 40 Zentimeter von den Gleisen entfernt entdeckt worden. Da sie nicht entschäft werden kann, soll sie „ schnellstmöglich “ kontrolliert gesprengt werden.

Dafür wurde das Gelände um den Fundort in Rastatt Niederbühl evakuiert. Etwa 5.000 Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Am Abend soll die Bombe gesprengt werden. Dafür wird auch die A5 bei Rastatt gesperrt. Der genaue Zeitraum steht noch nicht fest. Autofahrer müssten sich aber auf Verkehrsprobleme einstellen, sagte der für Sicherheit zuständige Bürgermeister Arne Pfirrmann (Freie Wähler).

Die Stadt Rastatt hat eine Sammelstelle in der Festhalle Förch eingerichtet für die Menschen, die ihre Häuser verlassen müssen. Wie viele Menschen betroffen sind, ist noch nicht klar.

Große Evakuierung nach Bombenfund in Rastatt