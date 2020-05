Barmer-Zahnreport: Jedes dritte zwölfjährige Kind in Deutschland hatte schon Karies

Kinder in Deutschland haben offenbar häufiger Karies an ihren bleibenden Zähnen als bisher angenommen – so der Barmer-Zahnreport. Die Bundeszahnärztekammer kritisiert die Datenerhebung der Krankenkasse.