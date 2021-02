Viele Landwirte haben mit Traktor-Demos versucht, das geplante „Aktionsprogramm Insektenschutz“ der Bundesregierung zu stoppen. Das umstrittene Gesetzespaket wurde aber inzwischen beschlossen. Das kommt jetzt auf Landwirte zu.

Auf Twitter wurde bestätigt: Das Insektenschutzgesetz kommt! Nur der Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen, damit das Gesetz auch vor dem Ende der Legislaturperiode umgesetzt werden kann.

Wer heute die Insekten schützt, sorgt dafür, dass Landwirtschaft auch morgen noch möglich ist. Das #Bundeskabinett hat gemeinsame Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Ursachen des Insektensterbens auf dem Land & in der Stadt zu bekämpfen: https://t.co/gBj2YAZJwT #Insektenschutz https://t.co/j4zPwaFMW4 Bundesumweltministerium, Twitter, 10.2.2021, 11:37 Uhr

Im Gesetz geht's unter anderem um den Einsatz von Pestiziden und Schutzgebiete für Insekten. Konkret sind diese Maßnahmen vorgesehen:

Glyphosat soll bis Ende 2023 verboten werden und die Anwendung vorher deutlich reduziert werden.

Herbizide und Insektizide dürfen in den ausgewiesenen Schutzgebieten nicht eingesetzt werden.

Mehr Schutz für Streuobstwiesen und artenreiches Grünland.

Größerer Abstand zu Gewässern beim Einsatz von Pestiziden.

Insektenschädliche Beleuchtung soll eingeschränkt werden.

Naturnahe Grünflächen in Städten sollen gefördert werden.

Insektenschutzgesetz: Deswegen protestieren die Landwirte

Anfang der Woche rollten unter anderem in Rheinland-Pfalz viele Landwirte mit ihren Traktoren auf die Straße, um zu protestieren. Die Bauern und Winzer seien nicht generell gegen den Insektenschutz. Es gehe ihnen darum zu prüfen, welche Schutzmaßnahmen für welche Region am sinnvollsten seien, kritisieren Vertreter der Bauernverbände.

Das geplante Insektenschutzgesetz des Bundes sehe aber unter anderem vor, bestimmte Insektenschutzmittel oder Unkrautvernichter bundesweit zu verbieten. Dabei würden die regionalen Unterschiede und Besonderheiten der Landwirtschaft nicht berücksichtigt werden.

Kritik: Landwirte können Anbauflächen nicht mehr nutzen

Wie ein Sprecher des Landesbauernverbandes mitteilte, führe das Gesetz in einzelnen Fällen dazu, dass bestimmte Flächen nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden können. Beispielsweise soll das Spritzen von Pestiziden in Schutzgebieten verboten und zehn Meter breite Gewässerrandstreifen geschaffen werden, in denen ebenfalls nicht gespritzt werden darf. Außerdem sollen Wiesen und Streuobstwiesen zu Biotopen erklärt werden. Die Kosten für den Insektenschutz würden so auf Landwirte und Landbesitzer abgewälzt, sagte der Verbandssprecher.

Der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd (BWV), Eberhard Hartelt, kritisierte außerdem: