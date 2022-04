Nach einer durchwachsenen Saison für die Fans des FC Bayern München gibt es jetzt einen Grund zum Feiern. Trainer Julian Nagelsmann bekam als "Dank" eine Bierdusche. Es war nicht die einzige.

Der FC Bayern München hat den nächsten Rekord geholt. Zehnmal deutscher Fußball-Meister in Folge. In den fünf Top-Ligen Europas gab es das bisher noch nie. Der ewige Rivale Borussia Dortmund musste sich am Abend geschlagen geben. Bayern München ist mit zwölf Punkten Vorsprung in der Tabelle nicht mehr einzuholen. Insgesamt ist es für den FCB der 32. Meister-Titel in der Bundesliga.

Für das klare Ergebnis waren Serge Gnabry (15. Minute), Robert Lewandowski (34.) und der eingewechselte Jamal Musiala (83.) verantwortlich. Emre Can verwandelte für den BVB einen Elfmeter (52.) nach einem Foul von Joshua Kimmich an Marco Reus.

Bayern-Trainer Nagelsmann: „Danke für eure Unterstützung“

Nach dem Abpfiff dauerte es nicht lange bis zur Bierdusche für Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. In seiner ersten Saison in München hat er die Erfolgsserie fortgesetzt. „ Mein erster Meistertitel ist für mich etwas ganz besonderes. Danke für eure Unterstützung “, schrieb er später auf Twitter.

Bleiben wir bei den Bierduschen: Eine davon bekam auch Bastian Schweinsteiger verpasst – von Thomas Müller. Der hat ihm später per Twitter Ersatzklamotten angeboten.

Saison-Bilanz für Bayern München: "Nur" Deutscher Fußball-Meister

Offenbar war der Druck vor dem Spiel groß. Müller sagte im Sky-Interview: „Wir wollten es heute unbedingt. Wir konnten uns den Frust gut von der Seele spielen – alles wunderbar jetzt.“ Der Meistertitel wird die einzige Münchner Trophäe in dieser Saison bleiben, denn in der Champions League und im DFB-Pokal ist der FC Bayern ausgeschieden.

Vor allem das Ausscheiden aus der Königsklasse im Viertelfinale gegen den FC Villarreal wirkte bei Kapitän Manuel Neuer noch nach. „Es war für uns am Ende wichtig, dass wir es nach dem Ausscheiden gegen Villarreal vernünftig abschließen“, sagte er am Abend.

Bayern München wird gefeiert

Und die Bayern-Fans bekamen einen ordentlichen Abschluss im letzten großen Spiel der Saison. In der Arena schrien sie immer wieder „Deutscher Meister wird nur der FCB!“ und auch im Netz gibt es Glückwünsche zum Rekord-Titel:

Marco Rose hofft auf die kommende Bundesliga-Saison

Glückwünsche kamen auch von BVB-Trainer Marco Rose: „ Für heute kann man den Bayern erstmal dazu gratulieren. “ Aber, danach sollten alle versuchen, die Meisterschaft auch nächstes Jahr wieder spannend zu machen und dem deutschen Rekordmeister ein Bein zu stellen, sagte Rose.

Ansonsten gibt es viel Jubel im Netz, aber hier und da auch mal nur ein müdes Lächeln:

