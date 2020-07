Ein Video aus Kroatien mit dem Nationaltorwart sorgt für Wirbel. Darin singt Manuel Neuer aus vollem Hals das Lied einer rechtsextremen Band mit. Jetzt dürfte er einiges zu erklären haben.

„Lijepa li si“ („Du bist schön“) singen die Kroaten um Manuel Neuer. Der singt kräftig mit, wenn er auch teilweise etwas verunsichert wirkt. „Du bist schön“ klingt harmlos – nach einem Liebeslied. Besungen wird aber keine Frau, sondern unter anderem Gebiete, die außerhalb Kroatiens liegen – beispielsweise in Bosnien Herzegowina (hier die Übersetzung). Die Bild-Zeitung hatte darüber berichtet.

Harmloser Ausrutscher in feuchtfröhlicher Runde?

Nationaltorwart und Bayern-Kapitän Neuer ist in dem Youtube-Video mit seinem Freund, dem Torwart-Trainer Toni Tapalovic, und anderen nahe Dubrovnik in einer Strandbar zu sehen. In feuchtfröhlicher Runde wird das Lied gesungen. Neuer scheint den kroatischen Text einigermaßen zu kennen:

Geschrieben hat das Lied die in Kroatien sehr populäre rechtsextreme Band „Thompson“. Sie ist so populär, dass Thompson-Gründer und Frontmann Marko Perković bei der Fußball-WM 2018 mit der Nationalmannschaft in deren offenem Bus sitzen durfte. Auch im öffentlich-rechtlichen kroatischen Fernsehen tritt sie immer wieder auf.

Verharmlosung der Todeslager

Bei Konzerten der Band wird gerne mal der Hitlergruß gezeigt. Sie interpretieren unter anderem das Lied „Jasenovac i Gradiška Stara“ der faschistischen, mit Hitler verbündeten Ustaschen.

Jasenovac und Gradiška Stara waren kroatische Todeslager, in denen Tausende Menschen – vor allem Serben – abgeschlachtet wurden. Was dort geschah, war oft so grausam und barbarisch, dass sich selbst schockierte SS-Offiziere in Berlin darüber beschwerten. In dem Lied werden die Taten verharmlost.

Neuer selbst hat sich bisher nicht zu dem Vorfall geäußert. Sein Manager sagte der Bild-Zeitung, der 34-Jährige spreche kein Kroatisch.